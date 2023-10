Doi copii de 10 luni au rămas orfani, după ce părinții lor s-au luptat să-i salveze de Hamas. Cuplul ar fi ucis 7 teroriști

Femeia și bărbatul au murit eroic, luptându-se cu militanții Hamas, informează Daily Mail.

Itay și Hadar Berdichevsky, ambii în vârstă de 30 de ani, au avut la dispoziție doar câteva secunde pentru a reacționa atunci când au realizat că un grup de teroriști palestinieni încearcă să le dărâme ușa de la intrare.

Îngroziți, cei doi și-au luat gemenii și i-au ascuns în buncărul casei lor. La scurt timp, teroriștii Hamas au dat buzna în locuință, a dezvăluit ambasadorul israelian în Columbia, Gali Dagan.

Itay și Hadar "s-au luptat cu curaj" cu atacatorii lor. Din câte se pare, cei doi, care activau ca ofițeri ai armatei israeliene, au reușit să elimine șapte dintre teroriști, potrivit agenției Nexta.

Saving their children from Hamas terrorists, the Israeli couple killed 7 militants who came to their home, but were murdered

Adar and Itay Berdychivsky from Kfar Aza were Israeli army officers and the couple kept weapons in their home. When Hamas terrorists approached their… pic.twitter.com/iIJosyPflE