Primele declarații ale bărbatului sechestrat în casă timp de 20 de ani de mama sa vitregă: „Am dat foc camerei ca să scap”

Bărbatul în vârstă de 32 de ani, cunoscut public doar sub inițiala „S”, a fost găsit pe 17 februarie 2025 în locuința sa din Waterbury, într-o stare severă de malnutriție. Avea o înălțime de 1,75 metri și cântărea doar 31 de kilograme. Potrivit autorităților, el le-a spus pompierilor că a declanșat intenționat incendiul din cameră pentru a atrage atenția și a-și găsi astfel libertatea.

Tot atunci, a declarat că mama sa vitregă l-ar fi ținut captiv în casă încă de la vârsta de 11 ani.

Sunt un supraviețuitor

„Sunt un supraviețuitor al unei captivități și abuzuri domestice care au durat peste 20 de ani. Am fost prizonier în propria mea casă de când am fost retras din clasa a patra, la 11 ani, până acum două luni, când am dat foc camerei mele ca să scap,” a transmis „S” într-o declarație oficială, relatează ABC News.

Mesajul a fost transmis public prin purtătorul său de cuvânt voluntar, David Guarino, reprezentant al organizației Survivors Say.

Un nou început și un nou nume

În aceeași declarație, bărbatul a anunțat că și-a ales un nou nume pentru a marca un nou început: „Acesta nu este numele pe care mi l-au dat părinții la naștere. Este numele pe care mi-l aleg eu acum, odată cu libertatea de a-mi decide singur viitorul.”

El a mulțumit echipelor de intervenție, personalului medical și tuturor celor care l-au sprijinit în această perioadă dificilă, adăugând că a avut parte de prima aniversare din viață la împlinirea vârstei de 32 de ani.



