„Nimeni nu-i mai ascultă”. Musk cere închiderea Radio Liberty și Voice of America

Musk a răspuns unei declarații a trimisului special al lui Donald Trump, Richard Grenell, care a spus că contribuabilii americani trebuie să finanțeze instituțiile media care angajează „activiști de extremă stângă”.

„Da, închideții. <…> Nimeni nu-i mai ascultă. „Aceștia sunt doar niște radicali de stânga nebuni care vorbesc singuri în timp ce ard 1 miliard de dolari pe an din banii contribuabililor americani”, a scris Musk.

Yes, shut them down.

1. Europe is free now (not counting stifling bureaucracy). Hello??

2. Nobody listens to them anymore.

3. It’s just radical left crazy people talking to themselves while torching $1B/year of US taxpayer money. https://t.co/PnmN4erD91