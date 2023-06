„Ne-am îmbrățișat și am glumit”. Mama tânărului de 19 ani mort pe Titan i-a cedat acestuia locul ei pe submersibil

Suleman Dawood, în vârstă de 19 ani, a murit alături de tatăl său, Shahzada, de miliardarul britanic Hamish Harding, de directorul executiv al OceanGate, Stockton Rush, și de expertul maritim francez Paul-Henri Nargeolet, când mica lor ambarcațiune a suferit o implozie catastrofală în timp ce se îndreptau spre epava Titanicului, scrie Daily Star.

Christine Dawood, mama lui Suleman și soția lui Shahzada, a declarat pentru BBC că ar fi trebuit să se afle la bordul ambarcațiunii, dar i-a cedat locul fiului ei.

„Trebuia să coborâm eu și Shahzada, apoi am făcut un pas înapoi și i-am cedat locul meu lui Suleman, pentru că el chiar voia să meargă. Erau amândoi emoționați. M-am bucurat foarte mult pentru ei, pentru că amândoi își doreau foarte mult timp să facă acest lucru”, a declarat mama adolescentului decedat.

Christine își amintește ultimul moment în care i-a văzut pe cei dragi în viață, în timp ce se afla pe nava-mamă a Titan, Polar Prince, în timp ce bărbații se îndreptau spre misiunea lor mult așteptată.

„Ne-am îmbrățișat și am glumit, pentru că Shahzada era atât de entuziasmat să coboare, era ca un copil mic, a fost visul lui de-o viață”, a mai declarat aceasta.

Dar nu a durat mult până când visul s-a transformat într-un coșmar.

„Propoziția 'am pierdut comm', cred că va fi o propoziție pe care nu vreau să o mai aud niciodată în viața mea. Am pierdut comunicația, adică am pierdut comunicațiile. Eram la bordul navei, eram pe navă. Cred că mi-am pierdut speranța când am trecut de 96 de ore. Atunci mi-am pierdut speranța”, a declarat Christine.

Christine și-a descris soțul ca fiind de o curiozitate contagioasă față de lumea din jurul său, genul de persoană care făcea ca familia să se uite la documentare după cină.

Ea a spus că Suleman își luase Cubul Rubik cu el în încercarea de a doborî un record mondial Guinness.

„Mi-e dor de ei. Mi-e foarte, foarte dor de ei”, a mai spus femeia.

Dată publicare: 27-06-2023