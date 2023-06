Cinci „piese cheie” ale tragediei submersibilului Titan. Indicii despre soarta tragică a echipajului

În urma descoperirii unui câmp mare de resturi în timpul unei căutări în largul coastelor din Newfoundland, Paza de Coastă a SUA a declarat că a recuperat o serie de fragmente, care i-a făcut să creadă că a avut loc un eveniment „catastrofal”, scrie Mirror.

Se crede că submersibilul a suferit o implozie catastrofală, după ce, duminică, a fost pierdută comunicarea cu cei cinci pasageri ai săi. Este probabil ca impactul să-i fi ucis instantaneu.

Joi, un vehicul operat de la distanță (ROV) a descoperit câmpuri de resturi pe fundul Oceanului Atlantic de Nord, la aproximativ 1.600 de metri de prova Titanicului.

Cele „cinci piese cheie” care i-au ajutat să facă legătura între descoperire și submersibil au inclus o secțiune a camerei de presiune, conul de la coadă, clopotul din față și clopotul din spate.

Contraamiralul John Mauger, de la Paza de Coastă a SUA, a declarat că resturile sunt „în concordanță cu o implozie catastrofală a navei”.

„Acesta este un mediu operațional incredibil de complex pe fundul mării, la peste trei kilometri sub suprafață”, a adăugat el.

Cinci dintre pasagerii de pe Titan erau britanici, printre care miliardarul Hamish Harding, în vârstă de 58 de ani, omul de afaceri Shahzada Dawood, în vârstă de 48 de ani, și fiul acestuia, Suleman, în vârstă de 19 ani. La bord se mai aflau exploratorul francez Paul-Henri Nargeolet și Stockton Rush, directorul general al OceanGate, proprietarul ambarcațiunii.

Oferind detalii despre descoperire după mai multe zile de căutări disperate, expertul în domeniul submarin Paul Hankin a declarat: „Am găsit cinci fragmente majore diferite de resturi care ne-au demonstrat că este vorba de rămășițele Titanului. Primul lucru pe care l-am găsit a fost conul de la coadă, care se afla în afara corpului de presiune. Am găsit apoi un câmp mare de resturi. În acest câmp mare de resturi am găsit clopotul frontal al corpului de presiune. Acesta a fost primul indiciu că a avut loc un eveniment catastrofal. La scurt timp după aceea am găsit un al doilea câmp de resturi mai mic. În cadrul acelui câmp de resturi am găsit celălalt capăt al corpului sub presiune - clopotul de la pupă - care practic cuprinde totalitatea acelui vas sub presiune. Continuăm să cartografiem câmpul de resturi și, așa cum a spus amiralul, vom face tot ce putem pentru a cartografia complet ceea ce se află acolo jos”.

Paza de Coastă a declarat că ROV-ul care a făcut descoperirea era de pe nava canadiană Horizon Arctic.

Într-o declarație publicată după ce a fost găsit submersibilul, OceanGate a spus: „Credem acum că directorul nostru executiv Stockton Rush, Shahzada Dawood și fiul său Suleman Dawood, Hamish Harding și Paul-Henri Nargeolet, au fost din păcate pierduți. Acești oameni au fost adevărați exploratori care au împărtășit un spirit distinct de aventură și o pasiune profundă pentru explorarea și protejarea oceanelor lumii. Inimile noastre sunt alături de aceste cinci suflete și de fiecare membru al familiilor lor în aceste momente tragice. Plângem pierderea de vieți omenești și bucuria pe care au adus-o tuturor celor care îi cunoșteau”.

Dată publicare: 23-06-2023 10:11