În timp ce le-a prezentat la Londra deputaţilor şi membrilor Camerei Lorzilor cele mai noi tehnologii, preşedintele ucrainean a spus că nu mai este doar „un nebun bogat precum Putin” cel care îşi poate permite atacuri în masă, relatează The Guardian.

Zelenski a mai spus că regimurile de la Moscova şi Teheran sunt „înfrăţite în ură”, Rusia folosind drone Shahed proiectate de Iran, precum şi propriile variante ale acestora, pentru a ataca infrastructura critică din Ucraina.

Occidentul trebuie să rămână concentrat asupra Ucrainei

Vizita sa în Marea Britanie a avut loc în contextul în care premierul Keir Starmer a afirmat că Occidentul nu trebuie să-şi „piardă concentrarea” asupra Ucrainei, pe fondul îngrijorărilor că războiul din Iran a revigorat economia rusă aflată în dificultate prin creşterea veniturilor din petrol, iar Kievul ar putea pierde sistemele de apărare aeriană care sunt desfăşurate acum în Orientul Mijlociu.

„Putin nu poate fi cel care beneficiază de pe urma conflictului din Iran, fie că este vorba de preţurile petrolului sau de ridicarea sancţiunilor. Este foarte important să ne menţinem hotărârea în ceea ce priveşte sprijinirea Ucrainei, făcând tot ce putem pentru a slăbi puterea lui Putin”, a declarat premierul Keir Starmer.

În discursul său de la Westminster, Zelenski a spus: „Nu este vorba doar despre un stat care lansează atacuri, trebuie să fim pregătiţi pentru orice fel de atac, inclusiv din partea actorilor non-statali, a reţelelor criminale, a grupurilor teroriste şi chiar a atacatorilor singuratici care pot avea acces la astfel de tehnologii. Odată cu răspândirea dronelor, atacurile în masă nu mai costă miliarde. Costă mult mai puţin. Din păcate, nu mai este doar un nebun bogat ca Putin cel care îşi poate permite acest lucru, dar chiar şi acum i se acordă în continuare bani, pe măsură ce sancţiunile impuse asupra sa sunt ridicate.”

Zelenski a sugerat că războiul din Orientul Mijlociu „nu este un război îndepărtat” pentru Ucraina, din cauza tehnologiei militare împărtăşite de Iran şi Rusia. El a adăugat: „Dacă răul învinge, evoluţia războiului va traversa orice distanţă de pe pământ, niciun ocean nu va ajuta, niciun deşert, niciun munte. Regimurile din Rusia şi Iran sunt înfrăţite în ură şi de aceea sunt fraţi de arme. Nu vrem ca un astfel de regim să ameninţe Europa sau partenerii noştri.”

Dronele letale și folosirea inteligenței artificiale

„Nu spunem că Rusia nu poate inova. Poate, dar o face pentru a ucide, a mutila, a distruge. La asta se pricepe cel mai bine, la fel ca ayatollahii; se vede din modul în care Shahed-urile au evoluat de la arme rudimentare de atac rapid la drone mai rapide, mai letale şi care folosesc deja IA”, a subliniat liderul de la Kiev.

El le-a spus parlamentarilor britanici că Ucraina ar putea oferi sprijin defensiv – inclusiv echipe de interceptare şi radare – aliaţilor occidentali cu baze militare şi civile în Orientul Mijlociu care au fost atacate de drone iraniene.

„Acesta este genul de întărire pe care o oferim şi s-ar putea să fie necesară în curând în toată Europa. Dronele pot fi lansate nu numai de pe uscat, ci şi de pe nave aflate pe mare. Astfel de atacuri de lungă distanţă nu mai sunt rare”, a avertizat el.

La discursul din parlamentul britanic a asistat şi secretarul general al NATO, Mark Rutte.