Marea Britanie „toarnă mereu gaz pe foc şi încearcă să împiedice orice progres al procesului de pace". A fost reacția Kremlinului, după ce Andy Burnham a decis să furnizeze Kievului planurile rachetelor Storm Shadow.

La Kiev, parada de Ziua Independenței, desfășurată în fața catedralei Sfânta Sofia, a inclus drone terestre, aeriene sau navale - principalul atu al Ucrainei în războiul cu Rusia. Militarii nu au participat, din motive de siguranță.

Mai mulți lideri străini - printre care prim-ministrul Marii Britanii, președinții Republicii Moldova și Estoniei sau șeful Consiliului European - au asistat la ceremonie.

Președintele Nicușor Dan a fost reprezentat de partenera sa, Mirabela Grădinaru.

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei: „Nu vă cerem să luptați pentru noi. Dați Ucrainei tot ce are nevoie pentru a opri acest război, pentru a-l opri mai repede decât poate Putin să înceapă următorul război. Pentru a preveni acest lucru, trebuie să acționăm împreună. Europa trebuie să fie Europa. Unită, ambițioasă, curajoasă. China nu ar trebui să mai rămână tăcută. Mă bucur că Statele Unite și-au pierdut toate iluziile cu privire la faptul că Rusia își dorește cu adevărat să pună capăt acestui război. Cred că America își va depăși toate contradicțiile și temerile față de Rusia”.

Volodimir Zelenski i s-a adresat direct lui Vladimir Putin.

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei: „Putin speră că suntem obosiți. Dar știm că el este muritor. Nu ne-a înțeles niciodată. Acum nu va mai avea timp să o facă. Ați vrut să cuceriți toată Ucraina noastră, tot pământul nostru; în schimb, v-ați pierdut rafinăriile de petrol, flota, profiturile, o întreagă generație (de soldați) pe care ați trimis-o în mașina de tocat”.

La fel ca Emmanuel Macron, care a făcut anunțul acum o lună, premierul Andy Burnham a aprobat acordarea licenței, pentru ca Ucraina să poată construi o rachetă ofensivă dezvoltată în comun de cei doi aliați occidentali.

Denumită Scalp, în versiune franceză, respectiv Storm Shadow în versiune britanică, racheta are o rază de 250 de kilometri, suficientă pentru a lovi ținte importante de pe teritoriul Rusiei. Moscova nu a fost încântată.

Dimitri Peskov, purtătorul de cuvânt al lui Vladimir Putin: „Marea Britanie participă la acest război de partea regimului de la Kiev. Marea Britanie ațâță în mod sistematic și constant conflictul și pune la cale diverse acțiuni pentru a împiedica în orice fel desfășurarea procesului de pace”.

Andy Burnham, premierul Marii Britanii: „Putin trebuie să înțeleagă că nu poate câștiga acest război și pentru asta Rusia trebuie să simtă presiunea. Colegi, trebuie să menținem acțiunile coordonate asupra flotei fantomă a Rusiei”.

De la Kiev, premierul britanic a prezidat prima sa reuniune a coaliției țărilor care sprijină Ucraina. Cei mai mulți dintre liderii țărilor membre au participat prin video-conferință, la fel ca președintele României, Nicușor Dan.

Între timp, Rusia și Ucraina au continuat să lanseze atacuri una împotriva celeilalte.

Autoritățile de la Kiev spun că cinci persoane au fost ucise în regiunea Harkov.

Asta în timp ce Moscova afirmă că trei adolescenți au fost omorâți după ce un centru de plasament pentru copii, din Krasnodar, a fost lovit de "resturi provenite de la o dronă".

Dronele ucrainene au lovit, pentru a treia zi la rând, centre logistice ale retailerului online Ozon - al doilea cel mai mare din Rusia după Wildberries.

Rușii au răspuns și au țintit depozite comerciale, infrastructură energetică și locuințe, la Odesa.