Volodimir Zelenski a estimat, la o conferinţă de presă desfăşurată marţi în Estonia, că a obţinut rezultatele pe care le aştepta de la scrisoarea deschisă adresată preşedintelui rus Vladimir Putin, în care îi cere acestuia să negocieze ei doi direct încheierea războiului, şi de la scrisoarea personală adresată preşedintelui american Donald Trump, scopul scrisorii către Putin fiind să poată spune din nou că acesta nu doreşte pacea, dar nu a precizat ce ar fi obţinut în urma scrisorii către Trump, relatează agenţia EFE.

"Am obţinut rezultatul de care aveam nevoie", a afirmat Zelenski, care joia trecută a publicat o scrisoare deschisă în care îi cere lui Putin o întâlnire faţă în faţă pentru a încheia războiul dintre ţările lor, dar în acelaşi timp formulează ameninţări şi caută să evidenţieze pagubele şi pierderile umane suferite de Rusia.

Putin a reacţionat a doua zi în faţa presei afirmând că nu vede niciun motiv pentru a se întâlni cu Zelenski atât timp cât un acord de pace nu este schiţat şi a estimat că, prin tonul "grosolan" din scrisoare, preşedintele ucrainean ar urmări mai degrabă să nu creeze condiţiile pentru o astfel de întâlnire.

Liderul de la Kremlin a adăugat că un om de afaceri rus l-a vizitat la scurt timp după publicarea scrisorii lui Zelenski şi că i-a transmis din partea acestuia din urmă dorinţa de a fi organizat un summit între ei. Putin nu a precizat numele emisarului, dar l-a precizat apoi Zelenski într-un interviu, acesta fiind fostul patron al clubului britanic de fotbal Chelsea, Roman Abramovici.

Vorbind marţi la o conferinţă de presă după un summit regional desfăşurat în capitala estonă Tallinn, preşedintele ucrainean a mărturisit că obiectivul scrisorii sale pentru Putin a fost să-i convingă pe americani de ceea ce europenii ştiu deja, şi anume că preşedintele rus nu doreşte pacea. "Avem nevoie ca SUA să împărtăşească aceeaşi opinie", a subliniat el.

Cât despre scrisoarea personală pe care i-a trimis-o lui Trump la sfârşitul lunii mai, în care a avertizat că Ucraina nu are suficiente rachete interceptoare pentru sistemele americane Patriot, Zelenski a spus că şi-a atins de asemenea obiectivul urmărit prin această scrisoare, dar nu a oferit detalii.

El a declarat săptămâna trecută că Ucraina are nevoie urgentă de noi fonduri din partea aliaţilor săi pentru a grăbi achiziţionarea unor noi sisteme antiaeriene Patriot şi de noi rachete interceptoare pentru aceste sisteme.