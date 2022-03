Zelenski: „Nu pot spune că avem vreo relație cu Rusia în acest moment”

Rusia ar putea să fi început deja Al Treilea Război Mondial, iar Ucraina trece prin cea mai dificilă etapă în relația cu Moscova, a declarat, miercuri, președintele ucrainean Volodimir Zelenski, într-un interviu acordat postului NBC News.

Rezultatul invaziei președintelui rus Vladimir Putin în Ucraina nu a fost încă bătut în cuie, dar este posibil ca această decizie să fi pornit pe calea unui război global la scară largă, a declarat Zelenski în cadrul emisiunii "NBC Nightly News", când a fost întrebat dacă a înțeles preocupările președintelui Joe Biden cu privire la faptul că nu trebuie să escaladeze tensiunile cu Moscova sau să o provoace.

"Nimeni nu știe dacă nu cumva a început deja. Și care este posibilitatea acestui război dacă Ucraina va cădea, în cazul în care Ucraina va cădea? Este foarte greu de spus. Și am văzut acest lucru acum 80 de ani, când a început cel de-al Doilea Război Mondial... nimeni nu ar putea prezice când va începe războiul la scară largă", a adăugat Zelenski.

Liderul de la Kiev a mai subliniat că rezultatul acestui război pune în joc "întreaga civilizație".

Zelenski a declarat că poporul ucrainean este "de neînvins" chiar dacă forțele rusești vor cuceri orașele, inclusiv capitala Kiev. „Forțele rusești pot ocupa pământul, dar nu pot lua demnitatea și dragostea ucrainenilor pentru țara lor”, a mai afirmat acesta.

"Acest lucru este ceea ce poporul nostru a demonstrat în mod clar. Chiar și acele așezări care au fost făcute scrum de artileria rusă au fost lăsate necucerite de ruși ", a subliniat Zelenski.

Zelenski a ținut, miercuri dimineață, un discurs virtual în fața ambelor camere ale Congresului, reiterând presiunile sale pentru ca NATO să impună o zonă de interdicție aeriană deasupra Ucrainei. El a făcut apel la un sprijin mai agresiv din partea legislatorilor și a lui Biden, numind invazia o "teroare pe care Europa nu a mai văzut-o de 80 de ani".

"Am un vis. ... Pot spune că am o nevoie, o nevoie de a ne proteja cerul. Am nevoie de decizia voastră, de ajutorul vostru, ceea ce înseamnă exact același lucru, același lucru pe care îl simțiți când auziți cuvintele 'Am un vis'", a declarat el în fața Congresului, invocându-l pe Martin Luther King Jr.

Ezitarea de a impune zona de interdicție aeriană l-a determinat pe Zelenski să spună, marți, că nu vede nicio "ușă deschisă" pentru ca Ucraina să se alăture NATO, potrivit unei înregistrări video în care acesta vorbește cu oficiali militari, postată pe Telegram.

Dorința declarată a Ucrainei de a se alătura NATO a fost unul dintre motivele folosite de Putin pentru a-și justifica invazia. Promisiunea de a nu mai urmări aderarea la NATO este, de asemenea, una dintre condițiile sale pentru a pune capăt războiului.

Ucraina a înlăturat un președinte pro-Kremlin în 2014, Viktor Ianukovici, iar Putin este condus de dorința de a împiedica Ucraina și foștii săi vecini sovietici să se alinieze mai strâns cu Occidentul democratic. Putin a anexat Crimeea, o peninsulă de-a lungul Mării Negre, declarând-o oficial teritoriu rusesc în 2014.

SUA acordă un nou sprijin militar pentru Ucraina

Biden a dedicat miercuri un nou sprijin militar de 800 de milioane de dolari pentru Ucraina, inclusiv 800 de sisteme antiaeriene și 9.000 de sisteme antirachetă. Însă președintele a exclus trimiterea de avioane de luptă, o solicitare pe care Zelenski a adus-o și în Congres ca alternativă la declararea zonei de interdicție aeriană.

Când a fost întrebat dacă crede că SUA se vor implica mai mult dacă Rusia va depăși o "linie roșie" cu armele chimice, Zelesnki a spus că el crede că Rusia a depășit deja "toate liniile roșii".

"Dacă lansează în mod intenționat aceste rachete împotriva grădinițelor, împotriva școlilor, universităților, acum, este o depășire a fiecărei linii. Ce ar trebui să mai așteptăm? Pentru a-i lăsa pe ruși să ucidă 200, 300 sau 400 de copii?", a spus președintele Ucrainei.

Rusia își continuă atacul asupra Ucrainei de aproape trei săptămâni, deși oficialii americani au indicat că ofensiva nu a progresat atât de rapid pe cât ar fi sperat inițial Putin.

Zelenski: „Nu pot spune că avem vreo relație cu Rusia în acest moment”

Aproape 3 milioane de persoane au fugit din Ucraina de la începutul invaziei ruse. Autoritățile ucrainene au estimat mii de morți, în timp ce țara se confruntă cu un atac de bombardamente asupra orașelor și zonelor rezidențiale.

Este dificil să se mențină un bilanț exact al morților din cauza bombardamentelor constante, dar se estimează că 2.500 de persoane au fost ucise în asediul asupra Mariupol săptămâna trecută și alte 500 de morți civile au fost numărate în Harkov de la începutul războiului.

Agențiile de informații americane au estimat săptămâna trecută că între 2.000 și 4.000 de soldați ruși au fost uciși.

Discuțiile diplomatice între oficialii ucraineni și ruși au fost reluate marți, aceasta fiind a patra rundă de discuții, în condițiile în care negocierile de pace anterioare nu au reușit să ofere progrese semnificative.

Zelenski a descris, miercuri, negocierile în curs ca fiind "foarte dificile".

"Acum avem cea mai dificilă etapă în relația dintre țările noastre. Nici măcar nu pot spune că avem vreo relație în acest moment", a conchis Zelenski.