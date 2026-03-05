Ministerul Apărării din Suedia a anunțat că acordul a fost încheiat cu partenerii NATO Germania, Polonia, Estonia, Letonia, Lituania, Norvegia, Finlanda, Islanda și Danemarca, pentru a ajuta la protejarea populației din regiunile nordice și baltice în scenarii de tipul „celui mai rău caz”.

Planul se bazează pe lecțiile învățate din războiul din Ucraina și vine într-un moment în care cel mai recent conflict din Orientul Mijlociu nu dă semne că s-ar încheia.

„Experiența din Ucraina a arătat că deplasările temporare ale populației permit continuarea apărării țării, protejând în același timp civilii”, a transmis Ministerul Apărării din Suedia.

Între timp, suedezilor li s-a recomandat să se asigure că au numerar de rezervă disponibil în cazul unei crize.

Noile recomandări ale băncii centrale a Suediei, Riksbank, sugerează ca toți adulții să aibă suficient numerar pentru o săptămână, astfel încât să poată cumpăra alimente, medicamente și alte produse esențiale în situații de urgență, inclusiv în caz de război.

Pe lângă un minim de 1000 de coroane suedeze pentru fiecare adult (aproximativ 81 de lire sterline), se recomandă ca, în mod ideal, banii să fie păstrați în valute diferite și ca oamenii să aibă acces și la mai multe tipuri de carduri sau metode de plată, în cazul în care un sistem nu mai funcționează.

„Accesul la diferite metode de plată îmbunătățește capacitatea populației de a face plăți în cazul unor întreruperi temporare, al unor crize și, în cel mai rău caz, al unui război”, a transmis banca.

Planurile de criză elaborate de Europa vor include detalii despre cazarea și înregistrarea persoanelor evacuate, transportul și coridoarele de deplasare pentru mutarea masivă a populației și modalitățile de îngrijire a persoanelor vulnerabile.

După începutul loviturilor SUA–Israel asupra Iranului, mai multe țări europene s-au grăbit să își evacueze cetățenii blocați în regiune, în timp ce Iranul a vizat mai multe state din apropiere cu rachete și drone.

Guvernul german a confirmat marți că 600 de persoane au fost deja ajutate să părăsească regiunea.

În plus, 250 de persoane au fost evacuate cu sprijin guvernamental, iar alte zboruri sunt planificate.

Italia a repatriat deja 317 cetățeni italieni cu zboruri charter Boeing, iar Spania a repatriat 171 de cetățeni.

Primul zbor charter destinat cetățenilor britanici din Oman nu a decolat conform planului din „motive operaționale”.