El a afirmat că restabilirea fluxului de țiței rusesc prin Ucraina către Uniunea Europeană (UE) ar echivala cu ridicarea sancțiunilor economice împotriva Moscovei.

Potrivit BBC, Ucraina susține că oleoductul „Drujba”, construit în perioada sovietică, a fost avariat de atacurile aeriene rusești din ianuarie și nu a fost încă reparat.

Ungaria depinde de energia rusă și blochează atât noile sancțiuni ale UE împotriva Moscovei, cât și un împrumut vital de 90 de miliarde de euro (103 miliarde de dolari; 78 de miliarde de lire sterline) pentru Kiev, până la redeschiderea conductei.

Prim-ministrul ungar, Viktor Orban, a făcut din ostilitatea față de Ucraina o temă cheie în perspectiva alegerilor din aprilie. Partidul său intră în cursă cu un deficit în sondajele de opinie.

UE l-a îndemnat pe Zelenski să repare rapid conductele și îi cere să permită accesul inspectorilor pentru a evalua pagubele. Unii oficiali ai UE se tem că rezistența lui Zelenski ar putea ajuta la realegerea lui Orban.

Însă, în declarațiile făcute reporterilor de la Kiev, inclusiv celor de la BBC, Zelenski a spus că se opune pur și simplu, din principiu, tranzitului petrolului rusesc prin Ucraina, în timp ce UE sancționează vânzarea acestuia în alte părți.

El a spus: „Fie vindem petrol rusesc, fie nu. Pentru că [UE] mă obligă să restabilesc Drujba. Cu ce se deosebește acest lucru de ridicarea sancțiunilor împotriva rușilor? De ce putem, într-un caz, să spunem Statelor Unite că ne opunem ridicării sancțiunilor, în timp ce, pe de altă parte, forțăm Ucraina să reia tranzitul de petrol prin Drujba – și la un preț politic care, de fapt, plătește pentru politicile anti-europene?”

Comentariile lui Zelenski vin după ce SUA au relaxat sancțiunile care împiedicau alte țări să cumpere petrol rusesc, pentru a atenua criza aprovizionării cu energie provocată de războiul dintre SUA și Israel cu Iranul. Măsura a atras critici din partea mai multor lideri europeni.

„Dacă am decis să restabilim aprovizionarea cu petrol rusesc, atunci vreau ca ei să știe că sunt împotriva acestui lucru. Și nu este nevoie să mă acuzați că blochez ceva. Nu blochez”, a spus Zelenski.

„Spun deschis: sunt împotriva acestui lucru. Dar dacă mi se impun condiții conform cărora Ucraina nu va primi arme, atunci, scuzați-mă, sunt neputincios în această chestiune. Le-am spus prietenilor noștri din Europa că acest lucru se numește șantaj.”

El a adăugat că decizia UE de a acorda Ucrainei un împrumut de 90 de miliarde de euro a fost adoptată de toate cele 27 de țări și trebuie pusă în aplicare.

Referindu-se la conflictul din Orientul Mijlociu, care se extinde, Zelenski a descris dronele de interceptare ale țării sale drept „petrolul ucrainean” și a declarat că este pregătit să încheie un acord de producție comună în valoare de 50 de miliarde de dolari cu SUA.

El a afirmat că SUA „ne-au contactat de mai multe ori” și a susținut că Washingtonul este „foarte interesat” de un astfel de acord.

De la izbucnirea războiului, multe țări – în special din Golf – au cerut ajutorul Ucrainei pentru a se apăra împotriva dronelor ieftine proiectate de Iran.

Ucraina este lider mondial atât în producția de drone de interceptare ieftine, cât și în învățarea modului optim de utilizare a acestora împotriva atacurilor rusești care au loc aproape în fiecare noapte.

„Pentru noi, acestea sunt ca petrolul”, a declarat Zelenski reporterilor. „Producția de drone moderne și expertiza relevantă a Ucrainei reprezintă petrolul ucrainean al zilelor noastre.”

El a subliniat că Ucraina ar dori atât bani, cât și tehnologie în schimbul oricăror acorduri.

El a adăugat că Ucraina a propus anul trecut un acord de producție comună de drone cu SUA, dar acesta nu a fost acceptat.

„Eram pregătiți atunci și suntem pe deplin pregătiți și acum. Am saluta o astfel de utilizare comună a experienței. De aceea am făcut această propunere”, a spus el.

Liderul ucrainean a declarat că, de la atacul SUA și Israelului asupra Iranului, Statele Unite au contactat Ucraina de mai multe ori: „Au existat mai multe solicitări – fie pentru asistență acordată unei anumite țări, fie pentru sprijinul acordat cetățenilor americani. Armata noastră menține contacte la diferite niveluri. Am primit scrisori, apeluri telefonice și solicitări din partea tuturor instituțiilor militare.”

Zelenski a avertizat, de asemenea, cu privire la riscurile pe care le prezintă pentru Ucraina războiul din Orientul Mijlociu.

„Nu vrem să pierdem americanii; vorbim deschis despre acest lucru”, a spus liderul ucrainean.

„Statele Unite sunt, fără îndoială, mai concentrate în prezent pe Orientul Mijlociu… Pot apărea întârzieri în livrarea anumitor arme sau reduceri ale volumului de provizii defensive esențiale pentru noi.”, a adăugat el.

De asemenea, el s-a opus derogării de 30 de zile acordate de SUA pentru sancțiunile împotriva petrolului rusesc care se află deja pe mare: „Nu susținem o astfel de politică. Cred că ridicarea sancțiunilor împotriva Rusiei nu va ajuta lumea; va ajuta doar Rusia.”

Zelenski a adăugat: „Cu siguranță nu susținem relaxarea politicii de sancțiuni. Și, în general, acest război din Orientul Mijlociu nu ne ajută, aici și acum, deși nu ne facem iluzii cu privire la regimul iranian și nu îl susținem absolut deloc – și asta e o formulare blândă.”

Conform secretarului Trezoreriei SUA, Scott Bessent, se preconiza ca suspendarea temporară a sancțiunilor de către SUA să dureze până la 11 aprilie.

Trimisul economic al lui Vladimir Putin, Kirill Dmitriev, a declarat că ridicarea sancțiunilor demonstrează că Rusia este esențială pentru stabilitatea pieței energetice globale și că o relaxare suplimentară a acestora era „inevitabilă”.