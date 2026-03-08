El a subliniat, în acest context, că nu se ştie nici dacă banii urmau să rămână în Ungaria sau doar erau în tranzit, conform MTI.

El a susţinut că există „un partid pro-ucrainean creat practic din nimic”, care funcţionează şi se dezvoltă fără dificultăţi financiare, dar şi numeroşi jurnalişti şi persoane publice care exprimă poziţii pro-ucrainene, sugerând că unii dintre aceştia ar fi plătiţi pentru susţinerea exprimată.

Avocatul care reprezintă banca ucraineană a declarat pentru Kyiv Post că că ancheta autorităţilor ungare privind suspiciuni de spălare de bani vizează un „autor necunoscut” într-un dosar penal deschis recent.

Autorităţile ungare au interceptat două vehicule blindate care transportau cantităţi mari de numerar şi aur între Raiffeisen Bank International din Austria şi banca de stat ucraineană Oschadbank.

Transportul conţinea, potrivit informaţiilor, 40 de milioane de dolari, 35 de milioane de euro (37,9 milioane de dolari) şi 9 kilograme de aur, conform Kyiv Post. Şapte cetăţeni ucraineni, angajaţi ai băncii au fost şi ei rţinuţi şi apoi expulzaţi.

Orban: Noi vrem să ştim doar, ce fac ucrainenii cu această cantitate mare de bani în Ungaria

În cadrul unui miting împotriva războiului organizat la Debrecen, premierul ungar a fost întrebat despre transportul de bani ucrainean oprit pe teritoriul Ungariei. Viktor Orbán a declarat că deocamdată şi autorităţile ungare au doar întrebări în legătură cu acest caz, întrucât nu este clar nici dacă banii „erau transportaţi undeva” sau „erau aduşi în Ungaria”.

„Noi vrem să ştim doar, ce fac ucrainenii cu această cantitate mare de bani în Ungaria”, a subliniat premierul ungar.

Potrivit acestuia, situaţia este una suspectă. El a adăugat că maghiarii au, în general, o opinie clară despre fiecare dintre popoarele vecine şi a sugerat că îşi poate imagina ce cred aceştia despre ucraineni.

În acest context, Viktor Orbán a afirmat că în Ungaria există „un partid pro-ucrainean creat practic din nimic”, care funcţionează şi se dezvoltă fără dificultăţi financiare. De asemenea, potrivit premierului, există numeroşi jurnalişti şi persoane publice care exprimă poziţii pro-ucrainene.

„Cred că proporţia acestor voci este mai mare decât susţinerea existentă în societate. Am suspiciunea că numeroasele voci pro-ucrainene din Ungaria sunt doar parţial sincere şi venite din convingere, iar cealaltă parte a acestor voci ”vine din buzunar”. Vreau să ştiu cum ajung acei bani în acele buzunare. Deocamdată avem doar întrebări, dar vom căuta şi vom găsi răspunsul la fiecare dintre ele”, a declarat Viktor Orbán.

KYIV POST: Ungaria confiscă vehiculele de transport de numerar ale Oschadbank şi audiază angajaţi ai băncii fără a-i acuza, spune un avocat

Cei şapte angajaţi ai băncii ucrainene Oschadbank, reţinuţi în Ungaria la începutul acestei săptămâni, nu au fost acuzaţi oficial de nicio infracţiune şi au fost audiaţi doar ca martori într-o anchetă privind spălarea de bani, a declarat pentru Kyiv Post, într-un interviu exclusiv, reprezentantul lor juridic.

Dr. Lóránt Horváth, avocat principal la E. Rechtsanwalt (Austria), reprezintă Oschadbank şi pe cei şapte angajaţi în calitate de consilier juridic autorizat şi oferă, de asemenea, asistenţă juridică pro bono Ambasadei Ucrainei în Ungaria.

Horváth a spus că ancheta autorităţilor ungare privind suspiciuni de spălare de bani vizează un „autor necunoscut” într-un dosar penal deschis recent.

”Autorităţile ungare au declarat că a fost deschisă o anchetă penală sub suspiciunea de spălare de bani. Potrivit informaţiilor de care dispunem în prezent, Administraţia Naţională Fiscală şi Vamală a iniţiat într-adevăr o investigaţie împotriva unui autor necunoscut, în baza prevederilor relevante din Codul penal ungar. Cu toate acestea, cetăţenii ucraineni implicaţi în transportul de numerar au fost audiaţi doar ca martori în cadrul anchetei şi nu le-a fost comunicată nicio suspiciune oficială”, a declarat el.

Lóránt Horváth a subliniat că transportul a pornit de la sediul Raiffeisen Bank International AG din Viena şi avea ca destinaţie sediul Băncii de Economii de Stat a Ucrainei (AT Oschadbank) din Kiev, ca parte a executării obligaţiilor prevăzute într-un acord contractual internaţional dintre Raiffeisen Bank International AG şi Oschadbank.

Conform Kyiv Post, Raiffeisen Bank International a refuzat să comenteze operaţiunea, invocând legile austriece privind secretul bancar. Banca a declarat că este implicată de mult timp în distribuirea bancnotelor în Europa şi că lucrează cu autorităţile de reglementare şi de securitate. De asemenea, a adăugat că respectă regulile privind combaterea spălării banilor.