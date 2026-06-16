El a adăugat că în perioada următoare principala sarcină a partidului său Fidesz, acum de opoziţie, va fi să prevină acest lucru prin "unirea forţelor cu poporul".

Liderul Fidesz a notat între altele într-un interviu publicat luni seara de portalul de ştiri index.hu că, în timp ce în 2010 una dintre primele măsuri ale guvernului Fidesz a fost impozitarea băncilor şi utilizarea veniturilor pentru oameni, primele măsuri ale actualului guvern al partidului Tisza au inclus eliminarea plafonării ratei dobânzii la creditele ipotecare - "cu alte cuvinte să ia bani de la oameni".

El a îndemnat Fidesz să forţeze noul guvern să renunţe la aspecte ca implementarea pactului privind migraţia al Uniunii Europene şi eliminarea plafonării ratei dobânzii şi a calificat propunerile de reducere a salariilor primarilor şi parlamentarilor drept "ipocrizie" şi "propagandă comunistă grosolană", argumentând că atragerea de funcţionari publici calificaţi necesită salarii competitive, nu reduceri.

Viktor Orban: "Jefuirea sistematică" a ţării a început şi se va vedea până în toamnă

Potrivit lui Orban, "jefuirea sistematică" a ţării a început şi până în toamnă va fi clar vizibilă, dar, în opinia sa, oamenii vor tolera acest lucru în tăcere.

"Aşadar, va trebui să lansăm o mişcare patriotică serioasă" şi, prin unirea forţelor cu poporul, să "prevenim jefuirea" Ungariei, a spus fostul premier.

Viktor Orban a respins totodată alegaţiile de corupţie referitoare la o serie de foşti responsabili ai administraţiei sale, susţinând că este vorba de "o dinamică normală în primele luni după o înfrângere".

"În timp ce infractorii susţin Tisza, noi suntem văzuţi ca fiind corupţi din cauza unor insinuări şi zvonuri - aceasta este absurditatea situaţiei", a deplâns el. "Dar timpul va rezolva asta", a asigurat Orban.

Întrebat dacă aceste acuzaţii au jucat un rol în înfrângerea lui Fidesz din aprilie, fostul prim-ministru a explicat că "insinuările, zvonurile şi calomniile au fost eficiente, în timp ce răspunsurile noastre bazate pe fapte nu au fost".

"Ar fi trebuit să vorbim mai mult despre asta; pur şi simplu nu am găsit calea corectă", a admis el, menţionând şi că formaţiunea sa nu a fost suficient de inovatoare în "mobilizarea online".

În ce priveşte viitorul Fidesz, Viktor Orban a subliniat nevoia de înnoire şi întinerire, precizând că schimbarea generaţională a început deja în grupul său parlamentar, motiv pentru care a ales să nu-şi ocupe locul în parlament şi că a preluat conducerea partidului doar pentru un an ca "să rezolve problema Fidesz".

"Într-un an, vom vedea cum stăm, iar apoi tinerii membri pot prelua conducerea", a spus Orban.

"Abia aştept ca cineva să preia în sfârşit frâiele şi să-mi ia această povară", a mărturisit fostul premier.