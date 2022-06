VIDEO viral. Un soldat rus care își făcea nevoile este atacat cu o grenadă de o dronă

Imaginile au fost publicate pe contul de Twitter al MilitaryLand, un blog specializat în relatări de pe frontul din Ucraina.

În aproape 2 zile de la publicare, clipul a fost redistribuit pe twitter de peste 200 de ori.

În această filmare apare un soldat despre care se spune că ar fi rus, la marginea unei zone împădurite, posibil în Ucraina. Soldatul are casca pe cap, pușca lăsată pe pământ lângă el, iar în dreapta o raniță. Apoi, drona lansează o grenadă la mică distanță de el.

În imagini se vede cum grenada coboară spre pământ chiar când soldatul își făcea nevoile. Explozia îl aruncă pe soldat la pământ aproape instantaneu.

????️Russian soldier caught by Ukrainian drone in the field #UkraineRussiaWar pic.twitter.com/TrqFyhgxSF