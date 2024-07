VIDEO. Tragedie în India. Un autobuz cu două etaje s-a ciocnit cu un camion cu lapte. Cel puţin 18 oameni au murit

Potrivit News.ro, care citează Associated Press, coliziunea a avut loc pe o autostradă din statul Uttar Pradesh, iar 19 persoane rănite au fost transportate de urgenţă la un spital.

Starea lor este considerată stabilă, a declarat ofiţerul de poliţie Arvind Kumar. Autobuzul călătorea din statul nordic Bihar către capitala New Delhi.

"Autorităţile sunt în curs de identificare a victimelor, iar o anchetă a fost lansată pentru a determina cauza exactă a accidentului", a adăugat Kumar.

Gaurang Rathi, un oficial guvernamental, a declarat că, potrivit unei investigaţii preliminare, este posibil ca autobuzul să fi depăşit viteza legală atunci când a lovit camionul cu lapte din spate, ceea ce a dus la răsturnarea ambelor vehicule.

Coliziunea a fost suficient de gravă încât o parte a autobuzului a fost smulsă, provocând ejectarea pasagerilor din vehicul.

