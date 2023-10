Momentul în care polițiștii din India aruncă un cadavru într-un canal. Filmarea a stârnit indignare | VIDEO

Înregistrarea video, devenită virală, arată trei poliţişti din statul Bihar, situat în nord-estul Indiei, ducând corpul însângerat al victimei până la parapetul unui pod, înainte de a-l arunca în apă, sub privirile trecătorilor, informează AFP, conform Agerpres.

#India Watch: Outrage over Indian police throwing accident victim's body into canal.

The video, which went viral on, shows three policemen in state of #Bihar carrying the bloodied victim to a bridge barrier before levering him over the edge into the waters below as bystanders… pic.twitter.com/mMKMURy384