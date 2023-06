Trenurile morții din India: Un tânăr și-a salvat fratele de zece ani, prins sub un morman de cadavre | GALERIE FOTO

Un băiețel a povestit momentele de spaimă prin care a trecut înainte să fie salvat de fratele său mai mare de sub mormanele de cadavre, în urma accidentului feroviar din India.

Guvernul statului indian Odisha a revizuit în scădere bilanţul celei mai sângeroase catastrofe feroviare din ultimele decenii din India, de la 288 la 275 de morţi, din cauză că unele cadavre au fost numărate de două ori, scrie Știrile PRO TV, care citează News.ro.

Circulaţia trenurilor de marfă şi de pasageri a fost reluată, luni.

Cauza coliuziunii între trei trenuri, vineri seara, în apropiere de Balasore, în statul Odisha (est), a fost identificată de către autorităţi drept legată de o problemă la sistemul macazurilor.

Dintre cei 1.175 de răniţi, 382 erau spitalizaţi în continuare, anunţau, duminică, autorităţile.

După ce trenurile s-au ciocnit, un băiat s-a trezit prins sub greutatea mai multor cadavre, scrie Mirror.

Debasish Patra, în vârstă de zece ani, a rămas blocat sub greutatea a șapte cadavre înainte de a fi salvat în mod miraculos de fratele său mai mare și de săteni, sâmbătă, după ore întregi de operațiuni disperate de salvare.

Debasish călătorea împreună cu câțiva membri ai familiei sale spre Bhadrak, în Odisha, când s-a produs dezastrul.

„La câteva minute după ce trenul a plecat din Balasore, vineri seara, stăteam lângă mama mea și, deodată, s-a auzit un sunet îngrozitor urmat de o smucitură puternică, apoi totul s-a întunecat. Mi-am pierdut cunoștința. Când am deschis ochii, aveam dureri îngrozitoare și eram prins sub un morman de cadavre”, a declarat el pentru Times of India.

Un spital local a început să adune victimele neidentificate, mai mult de 100 de cadavre nefiind încă revendicate de familii.

Rudele îndurerate ale pasagerilor uciși în accident s-au aliniat în fața Institutului de Științe Medicale All India din estul orașului.

În afara spitalului, două ecrane mari au rulat fotografii ale cadavrelor, cu fețele atât de însângerate și carbonizate încât abia dacă mai puteau fi recunoscute.

Fiecărui cadavru i se atribuia un număr, iar rudele stăteau lângă ecran și priveau cum se schimbă fotografiile, căutând indicii în funcție de detalii precum hainele purtate de cei dragi.

Până în prezent au fost identificate doar 45 de cadavre, iar 33 au fost predate rudelor, a declarat Mayur Sooryavanshi, un administrator care supraveghea procesul de identificare la spitalul din capitala statului Odisha.

Upendra Ram a început să-și caute fiul, Retul Ram, duminică, după ce a călătorit 520 de mile din statul vecin Bihar.

„Vreau doar să iau cadavrul și să mă întorc acasă. A fost un fiu foarte bun”, a declarat Ram pentru AP. „Soția și fiica mea nu se pot opri din plâns acasă. Îmi cer să aduc repede cadavrul înapoi”.

Sursa: Mirror Etichete: , , , Dată publicare: 06-06-2023 13:31