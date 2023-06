Catastrofa feroviară din India. Traficul, reluat la 51 de ore de la producerea accidentului. Bilanţul victimelor, revizuit

Circulaţia trenurilor de marfă şi de pasageri a fost reluată luni, relatează AFP, citat de news.ro.

Cauza coliuziunii între trei trenuri, vineri seara, în apropiere de Balasore, în statul Odisha (est), a fost identificată de către autorităţi drept legată de o problemă la sistemul macazurilor.

Dintre cei 1.175 de răniţi, 382 erau spitalizaţi în continuare, anunţau duminică autorităţile.

