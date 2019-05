Momentul în care Theresa May izbucnește în lacrimi. Ce urmează după demisia ei

Theresa May a anunţat vineri că va demisiona în data de 7 iunie. May, care avea lacrimi în ochi la finalul discursului, l-a invitat pe succesorul său în fruntea Partidului Conservator şi al guvernului să încerce să ajungă la un consens.

Theresa May: ”Am făcut tot posibilul să-i conving pe parlamentari să sprijine Acordul (de ieșire din Uniunea Europeană). Din păcate, nu am reușit. Am încercat de trei ori. Acum, însă, pentru mine este limpede că este în interesul cel mai mare al țării ca efortul să fie condus de un nou prim-ministru. Așadar, anunț astăzi că voi demisiona din funcția de lider al Partidului Conservator și Unionist vineri, 7 iunie, astfel încât un succesor să poată fi ales.”

Până pe 7 iunie,Theresa May ar urma să-l primească pe președintele Statelor Unite, Donald Trump, așteptat într-o vizită la Londra. Și poate să participe la ceremoniile consacrate împlinirii a 75 de ani de la Debarcarea din Normandia, moment de cotitură pentru victoria aliaților în cel de-al Doilea Război Mondial.

Printre cei care au asistat la discursul de adio, rostit in fata resedintei din Downing Street 10, s-a numarat si sotul doamnei May.... Cu putin inainte, motanul Larry iesise pe treptele resedintei premierului, curios sa vada de ce este agitatie.

Șefa guvernului a încheiat în lacrimi.

Theresa May: ”A fost onoarea vieții mele să dețin această funcție pe care o voi părăsi curând, a doua femeie prim-ministru, dar, cu siguranță, nu și ultima. Mă retrag nu cu rea-voință, ci cu o enormă și nesfârșită gratitudine, pentru că am avut șansa să-mi servesc țara pe care o iubesc.”

Theresa May a anunțat că va rămane, totusi, prim-ministru până cand va fi finalizat procesul intern pentru alegerea unui nou lider al partidului conservator, care va deveni și noul șef al guvernului.

Premierul a facut concesii prezentând ultimul sau plan pentru BREXIT, sperând să obțină mai multă susținere în parlament, dar s-a lovit de o opoziție susținută chiar în propriul partid.

Theresa May: ”Va rămâne pentru succesorul meu să caute o cale prin care să onoreze rezultatele referendumului (nr.r pentru ieșirea din Uniunea Europeană). Pentru a reuși, el sau ea trebuie să găsească un consens în parlament, unde eu nu am reușit. Acest consens poate fi atins doar dacă toate părțile au voința să facă compromisuri.”

Ce urmează după demisia lui May



Cel care îi va succeda în funcţie premierului britanic demisionar Theresa May trebuie mai întâi să fie ales preşedinte al Partidului Conservator, o competiţie marcată de obicei de întorsături neaşteptate şi lovituri pe la spate, relatează vineri AFP într-o descriere a acestui proces.

În prima etapă, se prezintă aspiranţii la postul de premier, care trebuie să fie deputaţi conservatori şi să fie susţinuţi de cel puţin doi colegi.

Apoi, deputaţii din Comitetul 1922 (grupul parlamentar conservator) se pronunţă într-o serie de voturi secrete până când în cursă mai rămân doar doi candidaţi.

În etapa următoare, membrilor partidului le revine sarcina de a departaja finaliştii, după o campanie dusă la nivel naţional timp de mai multe săptămâni. Acest proces poate fi însă scurtat, cum s-a întâmplat şi în cazul desemnării Theresei May, care a beneficiat de retragerea din cursă a contracandidatei Andrea Leadsom.

În orice caz, Partidul Conservator a asigurat vineri că tot acest proces se va încheia cel târziu pe 20 iulie, data începerii vacanţei parlamentare.

Premierul este numit formal de către Regina Elisabeta a II-a, care desemnează persoana ce poate avea susţinerea Camerei Comunelor, respectiv şeful celui mai mare partid, în cazul de faţă Partidul Conservator, care cu ajutorul formaţiunii nord-irlandeze DUP are majoritate în legislativ.

Însă în rândul conservatorilor nu întotdeauna favoritul a fost cel care în final a ajuns prim-ministru.

De pildă, în anul 1965 favorit era considerat Reginald Maudling, dar premier a devenit Edward Heath. În 2005 David Davis era dat ca sigur câştigător, pentru ca în final să fie învins de către David Cameron, considerat atunci un ''outsider''. Chiar şi la votul din 2016 în urma căruia Theresa May a devenit premier, fostul primar al Londrei Boris Johnson plecase din poziţia de favorit, dar a fost nevoit să renunţe după ce aliatul său, Michael Gove, l-a abandonat.

Boris Johnson, care a demisionat din postul de ministru de externe al cabinetului May, acuzând că opţiunea sa pentru o ruptură clară de UE nu se potriveşte cu abordarea mai conciliantă a premierului acum demisionar, este din nou considerat un favorit pentru preluarea şefiei executivului.

