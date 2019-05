Theresa May a anunţat că demisionează, după eşecul de a ajunge la un acord pentru Brexit

Premierul britanic a anunţat vineri data la care va pleca din fruntea guvernului, după numeroase speculaţii privind demisia.

Premierul a anunţat că pleacă din fruntea partidului conservator pe 7 iunie, după eşecul negocierilor privind un acord pentru Brexit. Partidul va alege un nou lider, care îi va lua apoi locul în fruntea Guvernului.

"Am făcut tot ce am putut pentru a realiza Brexit. Am făcut tot ce am putut pentru a îi convinge pe parlamentari să susţină acordul, dar din nefericire, nu am reuşit", a spus May. La finalul discursului, ea a început să plângă, în timp ce spunea că a fost o onoare să servească ţara pe care o iubeşte.

Jurnaliştii britanici s-au adunat vineri dimineaţă la Downing Street nr. 10, în aşteptarea unui anunţ oficial privind data demisie. Presa cita încă de joi surse din Guvern potrivit cărora Theresa May urma să îşi anunţe vineri plecarea din funcţie. Planul ei privind un al doilea refendum asupra Brexit ar fi dus la acest dezodământ.

Cum s-a ajuns la demisia premierului May

Demisia a devenit iminentă în urma unei revolte a membrilor cabinetului de la Londra, după ce May a propus un al doilea referendum asupra Brexit. Sursele Times afirmau că premierul va anunţa demisia după o întâlnire cu Graham Brady, liderul grupului parlamentar al conservatorilor (Comitetul 1922).

Miniştrii ar fi încercat să îi impună demisia încă de miercuri seară, dar May a refuzat. Pentru a obţine retragerea premierului, membrii cabinetului s-ar fi aliat cu parlamentarii conservatori care s-au “răsculat” împotriva lui May.

Ce urmează după demisia Theresei May

Ministrul britanic pentru relaţia cu parlamentul Andrea Leadsom şi-a anunţat miercuri demisia, afirmând că nu mai crede că guvernul poate să pună în practică rezultatul referendumului din iunie 2016 în favoarea Brexitului

Chiar dacă demisionează, May va rămâne premier până când conservatorii aleg un nou lider al partidului, procesul de votare în 2 etape putând dura chiar şi o lună şi jumătate.

