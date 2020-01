VIDEO. Rămăşiţele lui Soleimani, transportate în Iran într-o cutie de carton, cu un avion de linie

O filmare din timpul zborului Mahan Air a fost postată pe Twitter de analistul militar Babak Taghvaee, corespondent al mai multor publicații.

În imagini se văd două cutii de carton așezate pe scaunele avionului și pe care sunt afișate pozele lui Qassem Soleimani și pe cea a lui Abu-Mahdi Al-Muhandis, un alt lider militar ucis în atacul cu drone al SUA.

În timpul zborului, pe ecranul din aeronavă a rulat imagini cu Soleimani, în semn de omagiu pentru generalul irakian.

#BREAKING: An Airbus A300-603R of #MahanAir transported corpses of Qasem #Soleimani & Abu-Mahdi Al-Muhandis from #Mashhad to #Mehrabad Intl Airport, #Tehran. Their coffins were put on the passenger seats instead of being loaded in cargo/baggage compartments! pic.twitter.com/NnmKBvL8KB