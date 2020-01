Liderul suprem al Iranului: Atacurile aeriene au fost „o palmă peste față” pentru SUA

„Acțiunea militară nu este suficientă. Ceea ce contează este ca prezența Americii, care este o sursă de corupție în această regiune, să ajungă la un final”, a declarat Khamenei, conform CNN.

Liderul suprem a criticat Statele Unite pentru faptul că au încercat să îl descrie pe generalul Qassem Soleimani drept un „terorist”, acest lucru fiind „incorect și nedrept”.

„Oamenii din Iran au oferit un răspuns zdrobitor”, a spus Khamenei, în timp ce mulțimea prezentă la discurs striga „Moarte Americii”.

Liderul suprem iranian a declarat că „această regiune nu acceptă prezența Statelor Unite”, în discursul televizat ținut miercuri.

Khamenei l-a lăudat pe generalul iranian ucis, numindu-l „curajos” și „neînfricat”, în timp ce persoanele prezente în audiență plângeau și scandau mesaje împotriva Statelor Unite.

„Moartea lui Soleimani înseamnă că o revoluție este vie”, a declarat Khamenei.

Iranul nu dorește o escaladare sau război, dar se va apăra de orice agresiune, a declarat miercuri ministrul iranian de Externe, Javad Zarif, în urma atacului asupra bazelor militare irakiene, conform Reuters.

„Iran a luat&încheiat măsuri proporționate în legitimă apărare, în baza Articolului 51 al Cartei ONU, vizând bazele de pe care a fost lansat atacul laș asupra cetățenilor noștri și a oficialilor seniori.

Nu vrem o escaladare a conflictului sau război, dar ne vom apăra împotriva oricărei agresiuni”, a declarat ministrul iranian printr-un mesaj publicat pe Twitter.

Iran took & concluded proportionate measures in self-defense under Article 51 of UN Charter targeting base from which cowardly armed attack against our citizens & senior officials were launched.

We do not seek escalation or war, but will defend ourselves against any aggression.