VIDEO Pompeo publică o înregistrare cu "irakieni dansând pe străzi" după moartea generalului Soleimani

Generalul a fost ucis de SUA în timpul unui raid la Bagdad, la ordinul președintelui Donald Trump, informează AFP.

"Irakieni - irakieni - dansează pe străzi pentru libertate, recunoscători că generalul Soleimani nu mai este", a notat Pompeo pe Twitter pentru a însoţi înregistrarea video ce arată o mulţime de oameni alergând de-a lungul unui străzi, agitând drapele şi pancarte, informează Agerpres.

Iraqis — Iraqis — dancing in the street for freedom; thankful that General Soleimani is no more. pic.twitter.com/huFcae3ap4