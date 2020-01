Donald Trump amenință Iranul, după atacul asupra ambasadei SUA. "Vor plăti un preţ foarte mare"

Donald Trump a ameninţat Teheranul că va plăti "un preţ foarte mare", informează AFP.

"Atacul de astăzi a fost orchestrat de nişte terorişti - Abu Mahdi al-Muhandis şi Qaïs al-Khazali - şi susţinut de aliaţii Iranului Hadi al-Amari şi Faleh al-Fayyad", a scris pe Twitter şeful diplomaţiei americane.

"Toţi au fost surprinşi într-o fotografie în faţa ambasadei noastre", a scris el şi a publicat trei fotografii în care apar aceştia, potrivit News.ro.

The attack today was orchestrated by terrorists – Abu Mahdi al Muhandis and Qays al-Khazali – and abetted by Iranian proxies – Hadi al Amari and Faleh al-Fayyad. All are pictured below outside our embassy. pic.twitter.com/2QfGGrfmDd