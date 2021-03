VIDEO. O fetiță de doi ani a căzut de la etajul 12 al unui bloc. Micuța a fost salvată de un curier

Un curier, în vârstă de 31 de ani, a devenit erou în Hanoi, Vietnam, după ce a salvat o fetiță de doi ani care a căzut de la etajul 12 al unui bloc cu 16 etaje.

Incidentul a avut loc duminică, în jurul orei 17:00, potrivit Vietnam Times.

„Stăteam în mașină și așteptam să livrez bunurile unui client. Am auzit țipetele unui copil, dar m-am gândit, inițial, că e strigat de mamă. După ce m-am uitat mai atent, am văzut copilul pe balustradă. Am ieșit din mașină imediat și m-am cățărat pe clădirea din apropierea blocului de 16 etaje. M-am urcat pe un acoperiș înalt de doi metri pentru a găsi poziția cea mai potrivită pentru a o salva pe fată. Am încercat să îmi întind mâna cât de mult posibil ca să o pot prinde”, a declarat curierul, care se numește Nguyen Ngoc Manh.

Fetița a fost prinsă în brațe de bărbat. Apoi, cei doi au alunecat pe o prelată, care a atenuat șocul căderii.

„Totul s-a întâmplat într-un minut. Nici nu știu cum m-am cățărat pe acel acoperiș atât de repede. Nu mi-a venit să cred că i-am salvat viața”, a mai spus curierul.

Fetița a fost transportată la un spital din apropiere. Ea s-a ales cu fracturi la o mână și la un picior, însă este stabilă și în afara oricărui pericol. În schimb, curierul are o entorsă.