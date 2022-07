VIDEO. Cutii de oțel pentru elevii din SUA, în care să se ascundă când sunt atacuri armate

Mai exact, planul lor este ca elevii să se ascundă în carcase de oțel rezistente la gloanțe, atunci când are loc un atac, notează The Guardian.

Pentru mulți, ideea de a direcționa copiii în cutii metalice este ca un semn de alarmă într-o țară care nu a reușit în repetate rânduri să trateze cauzele crizei armelor.

John Corrado, vicepreședintele National Safety Shelters, spune că firma pe care o reprezintă vede aceste adăposturi de oțel ca un răspuns la o problemă insolubilă.

”Evident, cu cât sunt mai puține arme, cu atât mai bine. Pentru că nu poți avea împușcături fără arme. Cu toate acestea, am recunoscut realitatea. Cu tipul de guvern pe care îl avem și cu dificultatea de a schimba legile ... armele vor rămâne. Așa că trebuie să faci ceva pentru a ne proteja de ele.” - spune Corrado.

Copiii, spune compania, pot intra în adăposturi în cazul unui atac, ”într-un minut sau chiar mai puțin”.

Capsulele, destinate să găzduiască numărul de oameni dintr-o sală de clasă, sunt construite din „oțel de calitate militară, special tratat termic pentru a rezista nu numai tuturor pistoalelor și puștilor, ci chiar și armelor semi-automate precum puștile AK-47 și AR-15”, conform companiei.

Ideea este ca fiecare sală de clasă să aibă propriul adăpost, care să se închidă din interior cu trei șuruburi și un știft de blocare.

Dar Ron Avi Astor, profesor de bunăstare socială la Luskin School of Public Affairs și School of Education and Information Studies din UCLA, spune că nu există dovezi care să susțină astfel de măsuri, care să transforme școlile în fortărețe.

În primul rând, spune el, mulți atacatori sunt actuali sau foști studenți care vor fi conștienți de elementele de descurajare ale școlii și vot fi capabili să le ocolească.

În plus, spune el, este posibil ca astfel de măsuri să nu-i facă pe oameni să se simtă mai bine.

”Analogia pe care o folosesc în continuare este: te gândești să cumperi o casă în cartier, iar un agent imobiliar te duce în jur și spune: „Uită-te la casa asta”. Este beton total, toate ferestre antiglonț, avem polițiști la fiecare colț, e un rezervor la intrare... Nu mă simt în siguranță acolo”, spune el. „Merg la locul unde oamenii fac grădinărit, ies și salut.”

Astor este îngrijorat de „efectele pe termen lung ale copiilor care cresc în mini-închisori”.

„Imaginați-vă că 13 ani sunt într-un asemenea tip de clădire. Există o mulțime de date care arată că, în special pentru copiii din zonele urbane, cu venituri mici, care au multe dintre aceste măsuri, câini, ofițeri de poliție: totul creează de fapt un nivel mai mare de abandon școlar și crește posibilitatea de la școală la închisoare.”

Școala devine „un loc al fricii”.

Sursa: The Guardian Etichete: , , , , Dată publicare: 18-07-2022 17:07