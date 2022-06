Declarațiile martorilor atacului din Oslo. ”Cei dinăuntru fugeau afară, se auzeau țipete”

Un individ a ucis doi oameni și a rănit alți 21 după ce a deschis focul, în trei locuri, inclusiv la un club de noapte popular printre homosexuali.

Suspectul este norvegian de origine iraniană, cunoscut de autorități însă pentru delicte minore. Acum a fost pus sub acuzare pentru omor, tentativă de omor, dar și act terorist.

Împușcăturile au început în jurul orei 1, ora locală, la London Pub, un club de noapte popular printre membrii comunității gay. Apoi, atacatorul a continuat să tragă, în aceeași zonă, în apropierea unui club de jazz și lângă un loc unde se vinde mâncare la pachet.

Martor: Când am intrat eu în bar, cei dinăuntru fugeau afară, se auzeau țipete... Am crezut că e o încăierare acolo, așa că m-am retras. Dar am aflat repede că au fost împușcături.

Martor: Era foarte ciudat, cu toții am început să ne verificăm telefoanele mobile. S-a risipit imediat atmosfera de petrecere. Telefonul meu și alte multe telefoane au început să sune. Toți primeau mesaje. Ce se întâmplă? Oamenii verificau știrile, căutau informații... Ce s-a întâmplat?

Suspectul a fost arestat, după câteva minute, pe o stradă din apropiere.

Purtătorul de cuvânt al poliției: Poliția le este foarte recunoscătoare unor oameni care au făcut un efort eroic pentru a ajuta la prinderea și imobilizarea făptuitorului. În măsura în care putem fi siguri, credem că a fost un singur atacator, pe care îl avem acum sub control. De asemenea, avem sub control armele (două) pe care le-a folosit.

Poliția: Suspectul este cetățean norvegian, de 42 de ani, originar din Iran. Era cunoscut de poliție, dar nu pentru lucruri grave, doar delicte minore...

Individul a fost pus sub acuzare pentru omor, tentativă de omor, dar și pentru acte teroriste.

Nu se cunosc motivațiile, spun autoritățile, și nu se știe nici dacă atacul a avut legătură cu marșul Gay Pride, care urma să aibă loc sâmbătă la Oslo. Însă, organizatorii au decis să anuleze evenimentul.

Norvegia este considerată o țară relativ sigură, dar se mai petrec atacuri violente, comise de obicei de extremiștii de dreapta. În 2011, un individ înarmat a ucis 69 de oameni pe o insulă norvegiană, după ce a pus o bombă, la Oslo, lăsând în urmă alte 8 victime.

