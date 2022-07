Atac armat într-un centru comercial din SUA: Trei persoane au murit

„Am asistat la un atac în masă în seara aceasta la Greenwood Park Mall. Acum sunt trei morţi şi trei răniţi”, a declarat Mark Myers, primarul oraşului Greenwood, din statul Indiana, potrivit unui comunicat citat de AFP.

#US. The death toll from a gun attack that took place last night in a shopping center in #Greenwood, #Indiana , is 4 dead and 2 injured. Among the victims, also the assailant, who was allegedly hit by an armed citizen. pic.twitter.com/dkCqVWJhg5