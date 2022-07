VIDEO Atac armat la o paradă de Ziua Independenței, în Chicago. Mai multe persoane au fost împușcate

Mai multe persoane au fost împușcate. Un reporter Chicago Sun-Times a relatat că a văzut pături care acopereau trupuri însângerate, iar alte cinci persoane rănite.

Martorii au povestit că au auzit multiple focuri de armă.

The moment the crowd realized there had been mass shooting in Highland Park, Illinois, at their fourth of July parade. Unfortunately there's nothing more American than this tragedy. pic.twitter.com/beXt9uYP3F