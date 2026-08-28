Un acrobat plutește în arcuri lente, aproape lipsite de greutate, prins de un braț curbat din oțel. Fără motoare care să bâzâie. Fără software. Fără un bazin subacvatic de milioane de dolari, relatează gadgetreview.com.

Doar contragreutăți, fizică și logica mecanică a unui simplu balansier.

Aceasta este La Bascule — în franceză, „balansoarul” — invenția centrală a artistului acrobat Bastien Dausse și a trupei sale, Compagnie Barks. În timp ce agențiile spațiale se bazează pe sisteme robotizate de suspendare și piscine cu flotabilitate neutră, Dausse obține un efect similar folosind metal și matematică.

Mecanică pură, rezultate lunare

O simplă fizică bazată pe contragreutăți, calibrată la o șesime din gravitația terestră, produce o mișcare care pare să aparțină unei alte lumi.

Contragreutățile compensează aproximativ cinci șesimi din greutatea corporală a performerului — o valoare derivată și compatibilă cu calibrarea la 1/6 g documentată de Psyche și Core77, deși Compagnie Barks nu oferă în mod direct o valoare numerică.

Partea necompensată reprezintă fracțiunea de gravitație corespunzătoare Lunii: aproximativ 1,6 m/s², față de 9,8 m/s² pe Pământ.

Rezultatul este un acrobat prins într-un ham, care se balansează și pivotează pe un braț metalic lung și curbat, executând arcuri ample și prelungite ce seamănă foarte mult cu mișcarea pe suprafața Lunii într-un context de spectacol artistic, potrivit documentării video realizate de Psyche/Aeon. Fără electronice, fără sisteme hidraulice și fără o singură linie de cod.

Principalele caracteristici, documentate de site-ul oficial al Compagnie Barks, Core77 și Psyche:

Calibrat la 1/6 g — gravitația lunară — prin intermediul unei contragreutăți mecanice.

Complet analogic: cabluri, ham și un braț-curbă care funcționează ca o pârghie, construit integral din metal. Este conceput ca o extensie structurală a corpului performerului.

A fost creat în 2022 pentru spectacolul Moon / Cabinet de curiosités lunaires.

Mașinăria a fost prezentată în Grădina Tuileries din Paris, la French May Arts Festival, în La Courneuve și în cadrul turneelor din mai multe locații din Franța.

„Dausse o fixează pe artista franceză Julieta Salz într-un dispozitiv cu greutăți pe care l-a inventat pentru a simula gravitația Lunii, care este o șesime din cea a Pământului.”, potrivit Psyche.

Arta care pune sub semnul întrebării greutatea

La Bascule demonstrează că o simulare convingătoare a gravitației lunare nu necesită bugete de agenție spațială — ci doar precizia unui inginer și instinctul unui sculptor.

Simularea tradițională a gravitației lunare poate costa milioane: piscine subacvatice pentru flotabilitate neutră, sisteme robotizate de suspendare și infrastructură aerospațială specializată. La Bascule obține un analog convingător prin intermediul unor principii elementare de inginerie mecanică. Nu este un dispozitiv de antrenament — Compagnie Barks nu face o asemenea afirmație — însă demonstrează aceeași fizică de bază fără costurile uriașe. Tocmai din acest motiv Core77 și comunitatea mai largă a designului au remarcat invenția.

Moon nu este construit în jurul unei singure mașinării. Este un cabinet de curiozități — mai multe dispozitive anti-gravitaționale, fiecare servind drept punct central pentru o reprezentație de aproximativ zece minute, care împreună formează ceea ce compania numește „poeme fără gravitație”.

Criticii de la La Revue du Spectacle au descris experiența ca transportând publicul „departe de gravitație”.