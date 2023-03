Vladimir Putin a mers în Ucraina. Cum a fost surprins la Mariupol. VIDEO

Este prima vizită a liderului rus în acest oraş-port al Ucrainei asediat luni de zile şi capturat de armata rusă în mai 2022.

Putin a făcut deja sâmbătă o vizită surpriză în Crimeea, peninsula anexată de Rusia în 2014.

Potrivit Kremlinului, Vladimir Putin a mers la Mariupol cu ​​elicopterul şi a făcut turul oraşului, fiind chiar el la volanul unei maşini.

Russian media report that Putin visited Mariupol last night. He reportedly drove himself through the city he gave the order to destroy.

The man reported to be Putin is told how wonderful things are in Mariupol now - there is a "very good traffic light" pic.twitter.com/NakRzZdBhY