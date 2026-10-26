În jurul orei 13:30 GMT, moneda braziliană afişa un declin de 11,02% faţă de dolarul american, care era cotat 5,5956 reali per dolar, cel mai scăzut nivel pentru moneda braziliană după luna decembrie 2025, potrivit Agerpres.

În paralel, bursa de valori de la Sao Paulo, cea mai mare din America Latină, a deschis şedinţa de luni cu un declin de aproape 17%, după realegerea lui Luiz Inacio Lula da Silva. Căderea puternică a indicelui principal Ibovespa a condus chiar la o suspendare a tranzacţiilor timp de 30 de minute.

Moneda braziliană s-a depreciat după această "victorie surprinzătoare a preşedintelui în exerciţiu împotriva adversarului său Flavio Bolsonaro, perceput ca fiind mai favorabil pieţelor financiare", a declarat Russ Mould, analist la AJ Bell.

În primul tur, Lula fusese devansat de fiul fostului preşedinte de extremă dreapta Jair Bolsonaro, condamnat pentru tentativă de lovitură de stat. Flavio Bolsonaro a refuzat să recunoască înfrângerea, aşa cum făcuse şi tatăl său. Bolsonaro execută o pedeapsă de 27 de ani de închisoare în arest la domiciliu, după alegerea lui Lula în 2022.

"Un punct crucial pentru pieţele financiare locale va fi cât de repede va accepta Bolsonaro rezultatul alegerilor sau, cel puţin, va permite Constituţiei să-şi urmeze cursul", avertizează Chris Turner, analist la ING.