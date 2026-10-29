„Nu o să spun ceva ieşit din comun, având în vedere că aceasta este în linie cu interesele Rusiei, mai ales în condiţiile actuale, când economia şi companiile ruseşti suferă numeroase sancţiuni. Pur şi simplu, companiile noastre sunt interesate să transfere anumite infrastructuri de producţie în ţările africane. Este un interes reciproc", a spus liderul rus, conform Agerpres.

Putin, care a criticat „practicile coloniale occidentale", a afirmat că oamenii de afaceri ruşi îşi desfăşoară activitatea în Africa în condiţii de egalitate.

„Comunitatea noastră de afaceri abordează întotdeauna cooperarea cu partenerii africani cu onestitate, respect şi integritate şi desfăşoară afaceri în condiţii de egalitate. Nu caută să obţină beneficii în stilul practicilor coloniale ale fostelor metropole, ci investesc şi folosesc veniturile pe care le primesc pentru dezvoltarea economiilor ţărilor lor", a declarat preşedintele rus.

Potrivit liderului rus, companiile se îngrijesc de bunăstarea angajaţilor şi a familiilor acestora, participă la programe umanitare şi tratează cu atenţie problemele legate de ecologie şi mediu, respectând în acelaşi timp procesele de politică internă.

De asemenea, Putin a subliniat că 85% din operaţiunile comerciale se desfăşoară în ruble. Rusia şi-a majorat, printre altele, exporturile de îngrăşăminte către ţările africane, a afirmat preşedintele rus, adăugând că Moscova este dispusă să împărtăşească tehnologia sa în sectorul agricol.

„Exporturile de îngrăşăminte minerale ruseşti erau estimate anul trecut la 1,5 milioane de tone. Iar în acest an au depăşit deja 2,2 milioane de tone", a rezumat el.

Continentul trebuie să devină o „adevărată piaţă de producţie şi vânzare şi să nu rămână o piaţă de consum", potrivit liderului rus.

Conform unor surse oficiale ruse, schimbul comercial dintre Rusia şi aproximativ 50 de ţări din Africa a depăşit 27.000 de miliarde de dolari în 2025.

În comparaţie, comerţul Moscovei cu cele cinci state din Asia Centrală în aceeaşi perioadă se ridică la aproximativ 50 de miliarde de dolari, notează EFE.

Rusia are relații tensionate cu statele europene

În timp ce Moscova urmărește să își extindă cooperarea economică în Africa, suspiciunile privind acte de sabotaj în România și în alte state europene evidențiază probleme în relațiile cu Rusia, legate de securitate.

Incendiul izbucnit pe 14 septembrie 2026 pe o platformă industrială din Brașov, în apropierea fabricii de armament Carfil ar fi fost provocat de o rețea de sabotaj coordonată din Rusia, iar trei cetățeni străini, doi belaruși și un ucrainean, sunt cercetați în acest caz, potrivit SRI și DIICOT.

Doi au fost arestați în Germania, iar al treilea a fost localizat în Polonia. Autoritățile susțin că rețeaua ar fi vizat și alte obiective industriale și strategice din România și din alte state europene.

Scopul unor astfel de acțiuni ar fi intimidarea statelor europene și descurajarea sprijinului acordat Ucrainei. Acuzațiile fac parte dintr-o anchetă în curs, iar responsabilitatea penală a suspecților urmează să fie stabilită de justiție, după informațiile prezentate de SRI.

Vladimir Putin consideră un război cu Europa o formă de „schizofrenie politică”

Președintele rus a declarat, de asemenea, că Rusia nu se pregăteşte de război cu Europa, iar declaraţiile despre „ameninţarea unui război” cu Rusia reprezintă o formă de „schizofrenie politică”.

„În primul rând, după cum vedem astăzi, în ţările europene - de a lansa o campanie antirusească pe toate planurile. Acum vorbesc în permanenţă şi despre o ameninţare din partea Rusiei şi despre începerea pregătirilor pentru un război cu Rusia, ceea ce, în opinia mea, reprezintă un fel de schizofrenie politică”, a declarat Putin.