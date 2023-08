Uraganul Idalia se îndreaptă către Florida cu potenţialul unui fenomen „extrem de periculos”. A făcut ravagii în Cuba

Uraganul şi-a întărit, marţi, forţa şi ar putea deveni „extrem de periculos” în momentul în care va atinge, miercuri, uscatul, potrivit autorităţilor americane, relatează AFP şi Reuters, citată de News.ro.

Potrivit Centrului Naţional pentru Uragane (NHC), „Idalia este acum un uragan de categoria 2” pe scara Saffir-Simpson, care are în total 5 trepte de măsurare a forţei unui uragan.

În cea mai recentă actualizare, NHC a spus că Idalia se anunţă ca uragan de categoria 4, extrem de periculos, în momentul în care va atinge uscatul, aducând inundaţii catastrofale.

11PM EDT 29 Aug: #Idalia forecast to become an extremely dangerous Category 4 hurricane at landfall in Florida Big Bend region with catastrophic storm surge inundation. Residents should heed advice & evacuation orders by local officials in these areas.

