"Impozitul pe avere va fi o piatră de hotar", a declarat Balint Ruff, şef de cabinet al premierului Peter Magyar, într-un interviu publicat miercuri de portalul de ştiri Telex. "Regulamentul este pregătit de mult timp şi va impune un impozit pe avere pentru veniturile şi activele care depăşesc un miliard de forinţi", a adăugat Balint Ruff.

Partidul Tisza al lui Peter Magyar a câştigat alegerile parlamentare din luna aprilie cu o majoritate zdrobitoare, după 16 ani de guvernare a lui Viktor Orban, perioadă în care inegalitatea a crescut în Ungaria şi a apărut o nouă clasă conectată politic care s-a îmbogăţit prin corupţie. În luna iunie, Peter Magyar a declarat că impozitul pe avere ar putea aduce venituri anuale de 300 până la 600 de miliarde de forinţi şi va fi introdus începând de anul viitor, scrie Bloomberg.

Propunerile privind introducerea unui impozit pe avere câştigă teren de ambele părţi ale Atlanticului, pe măsură ce politicienii încearcă să îmbunătăţească finanţarea şi să reducă inegalitatea. California analizează o taxă pentru miliardari, New York-ul ar putea introduce mai multe taxe noi pentru cei bogaţi, iar prim-ministrul britanic Andy Burnham a alimentat, de asemenea, speculaţiile conform cărora taxele ar putea fi majorate.

Însă ţările care au introdus impozite pe avere au constatat că rezultatele sunt amestecate. Bogaţii din Suedia analizează opţiuni pentru a-şi proteja bunurile şi chiar să părăsească ţara, în timp ce partidele politice insistă asupra unei astfel de taxe. Norvegia a majorat taxele pentru cei bogaţi după ce un guvern de stânga a preluat puterea în 2021, ceea ce i-a făcut pe unii dintre cei mai bogaţi locuitori ai Norvegiei să se mute în străinătate. O comisie guvernamentală a recomandat reduceri drastice ale impozitului pe avere pentru a îmbunătăţi mediul de afaceri.

În interviul pentru Telex, Balint Ruff nu a oferit detalii despre cum va fi aplicat impozitul pe avere în Ungaria, precum rata de impozitare sau ce fel de active ar urma să fie vizate. Guvernul de la Budapesta are nevoie de venituri suplimentare, deoarece se confruntă cu unul dintre cele mai mari deficite bugetare din Uniunea Europeană, estimat la 7,5% din PIB în acest an.

Însă, premierul Magyar a declarat în iunie că scopul taxei nu este unul "punitiv", ci acela de a extinde responsabilitatea socială într-o ţară în care o cotă unică de impozitare a veniturilor persoanelor fizice a fost criticată pentru că este împovărătoare pentru cei săraci şi indulgentă pentru cei mai bogaţi.