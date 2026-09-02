Saci mortuari, un preot care oficiază ritualuri de înmormântare pentru soldați fictivi și testarea rezistenței unităților frigorifice demonstrează cât de departe este dispusă să meargă Suedia în pregătirea pentru un război.

Aproximativ 18.000 de militari din 13 țări au participat la exercițiul militar Aurora 26, desfășurat anul acesta, între lunile aprilie și mai. Acesta a inclus un antrenament pentru gestionarea soldaților căzuți pe câmpul de luptă.

Conform unui studiu publicat în revista „Frontiers in Psychiatry”, peste 500 de manechine și saci de cadavre au fost folosiți pentru a simula victimele de război.

Exercițiul a vizat testarea întregului lanț de proceduri privind gestionarea victimelor decedate în conflict: recuperarea cadavrelor, identificarea acestora, notificarea ambasadelor aliate și a Comitetului Internațional al Crucii Roșii, precum și înhumarea cu onoruri militare, relatează Euronews.

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