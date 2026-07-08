„Pentru guvernul Ungariei, Ucraina este victima, iar Rusia este un agresor brutal, iar Ucraina are dreptul să-și apere integritatea teritorială. Continuăm să acordăm ajutor umanitar Ucrainei, dar, așa cum am spus de mai multe ori, Ungaria nu va trimite arme sau trupe în Ucraina”, a declarat Magyar înainte de începerea celei de-a doua zile a summitului NATO de la Ankara.

Peter Magyar promite continuarea ajutorului umanitar pentru Ucraina

„Am avut o scurtă discuție cu președintele (ucrainean, Volodîmîr) Zelenski ieri (marți) și am convenit să avem o întâlnire bilaterală în viitorul apropiat”, a adăugat premierul ungar.

Magyar a preluat funcția de prim-ministru în luna mai, după ce partidul său, Tisza, a câștigat alegerile parlamentare din aprilie, punând astfel capăt celor 16 ani de guvernare a ultranaționalistului Viktor Orbán, care avea o poziție apropiată de Moscova și tensionată cu Kievul și care a refuzat mereu să acorde sprijin militar țării invadate.

Ungaria își propune să devină din nou un aliat de încredere în cadrul NATO

Peter Magyar a afirmat miercuri că „ungurii cred în forța și unitatea NATO”, declarându-se, totodată, „hotărât să restabilească poziția Ungariei de aliat de încredere al NATO”.

„Este în interesul nostru comun să avem o Alianță unită. Guvernul ungar a decis deja să crească cheltuielile pentru apărare într-un mod previzibil și vom atinge nivelul de 5% (din Produsul Intern Brut, conform acordului de anul trecut) în 2035”, a promis liderul ungar.