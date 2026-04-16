Incidentul face parte dintr-un val de fraude tot mai frecvente care vizează vizitatorii din zonele turistice ale orașului brazilian.

Escrocul a fost reținut marți pe plaja Copacabana, chiar vizavi de două dintre cele mai luxoase hoteluri din zonă. Ancheta arată că acesta și un complice ar fi manipulat un terminal de plată, supraîncărcând artificial tranzacția pentru frigăruia de carne.

Victima ar fi plătit 10.000 de reali (aproximativ 1.700 de euro), în loc de doar 10 reali (circa 1,70 euro).

Val de escrocherii care vizează turiștii străini

Incidentul nu este unul izolat. În ultimele luni, autoritățile din Rio au investigat mai multe cazuri similare în zonele turistice de coastă.

Doi turiști argentinieni ar fi fost taxați 7.000 de reali pentru două cupe de açaí (n.r. ceai), în timp ce un turist columbian ar fi plătit 2.500 de reali pentru un cocktail.

Unul dintre cele mai discutate incidente a implicat o turistă din Argentina, care ar fi plătit 20.000 de reali (peste 3.400 de euro) pentru un știulete de porumb uns cu margarină.

Produsul ar fi trebuit să coste doar 20 de reali.

„Nu înțeleg numerele în portugheză. Nu vorbesc portugheză”, ar fi declarat turista după ce a realizat că a fost înșelată.

Autoritățile au intensificat operațiunile pentru prinderea celor implicați în valul de escrocherii din Copacabana și Ipanema.