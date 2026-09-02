Agresorul are 22 de ani și este acuzat de omor în urma tragediei petrecute într-un complex de apartamente din Albuquerque. Tânărul a fost arestat de poliție și încarcerat la Centrul Metropolitan de Detenție, scrie NBC News.

Verișorul său a fost găsit de polițiști fără semne vitale, într-o baltă de sânge, pe aleea dintre blocurile de apartamente. Fusese împușcat cel puțin o dată și a decedat din cauza rănilor.

Un martor, rudă cu cei doi tineri, a povestit că presupusul atacator venise în vizită în acea după-amiază și, ulterior, toți trei au cumpărat alimente pentru a găti enchiladas (preparat tradițional mexican), consumând în același timp alcool

Conflictul ar fi izbucnit din cauza unei dispute despre cât de picante erau enchiladas pregătite de fiecare. Cei doi au continuat să se certe și după ce martorul a propus să-i scoată câinele la plimbare. Altercația a devenit rapid violentă.

Presupusul atacator l-ar fi împușcat pe verișorul său după ce acesta l-a lovit cu pumnul, iar cei doi s-au luat la bătaie.

„Chiar a murit? Nu am vrut să-l omor, dar nici nu voiam să mă omoare el pe mine”, ar fi mărturisit apoi agresorul.

Poliția a deschis o anchetă în acest caz.