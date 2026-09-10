Un student din Australia locuiește în mașină pentru a-și permite facultatea. „Nivelul chiriilor a luat-o razna”

Jadon Lukas locuia într-o casă împărțită cu alți chiriași pe Gold Coast, însă în luna iulie a decis să se mute în mașină. Tânărul spune că nu își mai permitea chiria din banii primiți prin programul guvernamental Austudy, destinat studenților, scrie Daily Mail.

„Chiriile au luat-o razna. Sunt forțat să locuiesc în mașină, în acest moment, ca student universitar cu normă întreagă”, a spus Lukas într-un videoclip publicat pe TikTok.

Studentul primește 750 de dolari australieni la fiecare două săptămâni prin Austudy și este în anul al doilea al facultății de psihologie. Intenționează să rămână în mașină cel puțin încă două luni, până când își termină anul universitar.

Două mese pe zi și un buget de 10 dolari

Faptul că nu mai plătește chirie i-a eliberat o parte din bani, însă studentul spune că trebuie să fie extrem de atent cu cheltuielile. Pentru mâncare are un buget de aproximativ 10 dolari pe zi și spune că ajunge să mănânce doar două mese.

Printre alimentele pe care și le permite se numără conservele de ton, orezul care poate fi încălzit la microunde și fructele.

„Merg la 7-Eleven, unde îmi încălzesc mâncarea pentru că au un cuptor cu microunde gratuit și o masă costă aproximativ 4 dolari”, a povestit Lukas.

Înainte să se mute în mașină, obișnuia să cumpere alimente din supermarket și să își pregătească mesele, inclusiv carne tocată, friptură și orez. Creșterea prețurilor la alimente l-a făcut însă să renunțe la acest stil de alimentație.

„Cumpărăturile au devenit foarte scumpe și nu mai pot cumpăra aceleași lucruri ca înainte”, a spus el.