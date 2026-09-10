Un student din Australia locuiește în mașină pentru a-și permite facultatea. „Nivelul chiriilor a luat-o razna”

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Student australia
TikTok

Un student în vârstă de 26 de ani din Australia spune că a ajuns să locuiască în mașină pentru a putea continua facultatea, după ce chiria din locuința pe care o împărțea a crescut cu 80 de dolari australieni pe săptămână.

autor
Lorena Mihăilă

Jadon Lukas locuia într-o casă împărțită cu alți chiriași pe Gold Coast, însă în luna iulie a decis să se mute în mașină. Tânărul spune că nu își mai permitea chiria din banii primiți prin programul guvernamental Austudy, destinat studenților, scrie Daily Mail.

„Chiriile au luat-o razna. Sunt forțat să locuiesc în mașină, în acest moment, ca student universitar cu normă întreagă”, a spus Lukas într-un videoclip publicat pe TikTok.

Studentul primește 750 de dolari australieni la fiecare două săptămâni prin Austudy și este în anul al doilea al facultății de psihologie. Intenționează să rămână în mașină cel puțin încă două luni, până când își termină anul universitar.

Două mese pe zi și un buget de 10 dolari

Faptul că nu mai plătește chirie i-a eliberat o parte din bani, însă studentul spune că trebuie să fie extrem de atent cu cheltuielile. Pentru mâncare are un buget de aproximativ 10 dolari pe zi și spune că ajunge să mănânce doar două mese.

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Printre alimentele pe care și le permite se numără conservele de ton, orezul care poate fi încălzit la microunde și fructele.

„Merg la 7-Eleven, unde îmi încălzesc mâncarea pentru că au un cuptor cu microunde gratuit și o masă costă aproximativ 4 dolari”, a povestit Lukas.

Înainte să se mute în mașină, obișnuia să cumpere alimente din supermarket și să își pregătească mesele, inclusiv carne tocată, friptură și orez. Creșterea prețurilor la alimente l-a făcut însă să renunțe la acest stil de alimentație.

„Cumpărăturile au devenit foarte scumpe și nu mai pot cumpăra aceleași lucruri ca înainte”, a spus el.

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Își face duș la sala de sport sau pe plajă

Viața în mașină vine însă cu probleme care depășesc lipsa unui spațiu în care să doarmă. Lukas spune că îi este greu să își spele hainele și să își păstreze igiena, mai ales pentru că nu vrea ca oamenii din jur să își dea seama că este fără locuință.

Pentru a se descurca, folosește băile și dușurile de la sala de sport sau dușurile publice de pe plajă. Găsirea unor locuri sigure în care să parcheze peste noapte este o altă problemă. Studentul spune că încearcă să aleagă zone pe care le consideră mai sigure și mai prospere.

Lukas spune că ar putea să își suplimenteze veniturile dacă s-ar angaja, însă volumul de muncă de la facultate nu îi permite acest lucru.

„În acest moment studiez 50-60 de ore pe săptămână, fără probleme. Așa că nu am timp să lucrez în paralel”, a spus el.

Studentul explică faptul că facultatea de psihologie îi impune un ritm foarte intens, deoarece pentru a ajunge la studiile de master și ulterior la pregătirea clinică are nevoie de rezultate academice foarte bune.

El spune că ar fi putut locui cu mama sa în New South Wales, însă a ales să rămână pe Gold Coast pentru a-și termina studiile în acest an.

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Sursa: StirilePROTV

Etichete: australia, student, crestere chirii,

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