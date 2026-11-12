Cazul, relatat de publicația 20minutos, a pornit de la o eroare de citire a numărului de înmatriculare, în urma căreia sancțiunile au fost emise pe numele unor persoane care nu ar fi comis nicio abatere. Cele șase amenzi au însumat 1.200 de euro și, deși au fost anulate în cele din urmă, le-au provocat celor doi pensionari multă îngrijorare. „Suntem disperați”, au declarat aceștia, relatează autobild.es.

Carmen și José, cei doi soți care au primit amenzile, încearcă să clarifice situația încă din septembrie 2024. Potrivit lui José, mașina familiei, un Audi A4 vechi de peste 20 de ani, este folosită foarte rar pentru deplasări în localitatea în care locuiesc și nu părăsește niciodată provincia Pontevedra. Prin urmare, când au început să primească primele sancțiuni pentru presupuse deplasări pe străzile din Barcelona, cei doi nu au înțeles ce se întâmplă.

Situația s-a complicat odată cu sosirea unor noi amenzi. După ce au primit trei notificări, soții au contestat sancțiunile la Primăria Barcelonei și au reușit să obțină anularea lor. Însă, în acest an, au primit alte trei amenzi pentru același tip de presupusă abatere. Din nou, au fost nevoiți să depună contestații pentru a demonstra că mașina lor nu s-a aflat în locurile în care ar fi fost înregistrate încălcările.

Fiecare amendă a fost de 200 de euro, astfel că valoarea totală a celor șase sancțiuni a ajuns la 1.200 de euro. Toate au fost aplicate pentru accesul neautorizat în zonele cu emisii reduse din Barcelona. Potrivit informațiilor prezentate, trei amenzi au vizat circulația pe strada Travessera de les Corts, două pe bulevardul Avenida de Madrid și una pe bulevardul Avenida Parallel.

Numărul de înmatriculare nu corespundea cu cel al mașinii

Explicația erorii a apărut după ce au fost analizate fotografiile atașate proceselor-verbale de contravenție. Francisco José Domínguez, reprezentantul agenției din Bueu care îi asistă pe cei doi soți, a observat că într-una dintre imagini apărea ceea ce părea a fi o remorcă sau un tractor. Fotografia surprindea un număr de înmatriculare cu o cifră parțial ștearsă, ceea ce ar fi putut provoca o confuzie și ar fi determinat sistemul să îl identifice drept numărul Audi-ului A4 al cuplului.

Potrivit reprezentantului, numărul de înmatriculare din fotografia folosită pentru sancționare nu începe cu litera E, însă restul caracterelor coincide cu cele ale mașinii soților.

În Spania, tractoarele au un sistem special de înmatriculare, cu plăcuțe care încep cu litera E, urmată de patru cifre și trei litere. În schimb, autoturismele folosesc formatul standard european, cu aceeași succesiune alfanumerică, dar cu litera E amplasată pe banda albastră din partea stângă a plăcuței.

„Ea nu deține un tractor, ci o mașină”, explică Domínguez, care consideră că încurcătura ar fi putut apărea în momentul identificării numărului de înmatriculare al vehiculului surprins de camerele din zonele cu emisii reduse.

Reprezentantul exclude posibilitatea unui furt de identitate, deși nu poate confirma dacă imaginea ar fi putut fi modificată. În orice caz, el pune amenzile pe seama unei erori administrative.

Agenția a depus mai multe contestații la Primăria Barcelonei, solicitând verificarea numărului de înmatriculare al vehiculului sancționat. Primele trei amenzi au fost anulate simultan, însă apariția altor trei sancțiuni, câteva luni mai târziu, i-a obligat pe reprezentanții cuplului să reia întreaga procedură.

Primăria a respins și solicitarea de acordare a unor despăgubiri în valoare de 150 de euro, depusă de agenție pentru acoperirea cheltuielilor cu pregătirea și transmiterea documentelor necesare contestării amenzilor.

Deși cei doi soți nu au fost nevoiți să achite cei 1.200 de euro, procedura le-a consumat mult timp, a presupus numeroase demersuri administrative și le-a provocat îngrijorări considerabile. Carmen și José spun că nu înțeleg cum au ajuns într-o asemenea situație.

Ce a declarat Primăria Barcelonei

Reprezentanții Primăriei Barcelonei au indicat că ar putea fi vorba despre o „eroare punctuală” de citire a numărului de înmatriculare.

Sistemul de control al zonelor cu emisii reduse utilizează camere care fotografiază vehiculele care circulă în perimetrele cu acces restricționat. Imaginile sunt apoi transmise către Aria Metropolitană Barcelona (AMB), instituția care verifică dacă vehiculele au autorizație de acces sau beneficiază de o excepție.

În cazul în care se stabilește că un vehicul nu îndeplinește condițiile de acces, dosarul este transmis Institutului Municipal de Finanțe (Institut Municipal d'Hisenda), responsabil de întocmirea și comunicarea amenzii către proprietar.

Aceleași surse din cadrul administrației locale susțin că vehiculul surprins în imagini nu putea fi un tractor, întrucât astfel de utilaje nu au acces pe străzile unde au fost înregistrate presupusele abateri.

În timp ce Carmen și José au fost nevoiți să conteste șase amenzi pentru fapte pe care susțin că nu le-au comis, „adevăratul contravenient rămâne nederanjat”, atrage atenția Francisco José Domínguez.