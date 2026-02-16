Accidentul a avut loc sâmbătă, 14 februarie, la Beaugas, pe DN 21, în Franța.

Pompierii care au ajuns la fața locului au găsit un bărbat de aproximativ 30 de ani întins cu fața în jos pe șosea, grav rănit la braț, dar conștient, după ce fusese proiectat prin parbriz, scrie Sud Ouest.

Forța impactului a fost atât de puternică, încât motorul autoturismului a fost proiectat la câțiva metri distanță.

Bărbatul a fost transportat la spital, iar starea lui nu era considerată critică duminică dimineață.

Autoritățile au decis deschiderea unei anchete după ce vitezometrul mașinii a fost găsit blocat la 290 km/h, deși limita legală pe acel drum este de 80 km/h. Poliția avertizează că viteza ar fi putut avea consecințe dezastruoase dacă șoferul ar fi lovit un pieton sau un alt vehicul.