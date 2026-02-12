Însă, cercetările sugerează că acest îndulcitor larg utilizat ar putea submina discret una dintre cele mai importante bariere de protecție ale organismului – cu potențial consecințe grave pentru sănătatea inimii și riscul de accident vascular cerebral.

Un studiu realizat de Universitatea din Colorado sugerează că eritritolul poate afecta celulele barierei hematoencefalice, sistemul de protecție al creierului care controlează ce substanțe ajung din sânge în țesutul cerebral.

Rezultatele adaugă detalii îngrijorătoare studiilor observaționale anterioare, care au asociat consumul de eritritol cu rate crescute de infarct și accident vascular cerebral.

Cheaguri de sânge în creier

În studiul recent, cercetătorii au expus celulele barierei hematoencefalice la niveluri de eritritol similare celor întâlnite după consumul unei băuturi răcoritoare îndulcite cu acest compus. Ei au observat o reacție în lanț de deteriorare celulară care ar putea face creierul mai vulnerabil la formarea cheagurilor de sânge – una dintre principalele cauze ale accidentului vascular cerebral.

Eritritolul a declanșat ceea ce oamenii de știință numesc stres oxidativ, inundând celulele cu molecule nocive, extrem de reactive, cunoscute sub numele de radicali liberi, în timp ce a redus simultan apărarea antioxidantă naturală a organismului. Acest atac dublu a afectat capacitatea celulelor de a funcționa corect și, în unele cazuri, le-a distrus complet.

Poate și mai îngrijorător a fost efectul eritritolului asupra capacității vaselor de sânge de a regla fluxul sanguin. Vasele sănătoase acționează ca niște controlori de trafic, dilatându-se atunci când organele au nevoie de mai mult sânge – de exemplu, în timpul exercițiilor fizice – și contractându-se atunci când este necesar mai puțin, scrie Science Alert.

Acest echilibru delicat este realizat prin două molecule-cheie: oxidul nitric, care relaxează vasele de sânge, și endotelin-1, care le contractă.

Studiul a constatat că eritritolul perturbă acest sistem critic, reducând producția de oxid nitric și crescând nivelul de endotelin-1. Rezultatul ar fi vase de sânge menținute într-o stare periculos de contractată, ceea ce ar putea priva creierul de oxigen și nutrienți.

Acest dezechilibru este un semn de avertizare cunoscut al accidentului vascular cerebral ischemic – tipul cauzat de cheaguri de sânge care blochează vasele din creier.

Alte efecte ale îndulcitorului

Și mai alarmant este faptul că eritritolul pare să saboteze mecanismul natural al organismului de apărare împotriva cheagurilor. În mod normal, atunci când se formează cheaguri în vasele de sânge, celulele eliberează un „dizolvant de cheaguri” numit activator tisular al plasminogenului, care dizolvă blocajul înainte ca acesta să provoace un accident vascular cerebral.

Însă îndulcitorul a blocat acest mecanism de protecție, lăsând potențial cheagurile libere să producă daune.

Rezultatele de laborator sunt în concordanță cu dovezi îngrijorătoare provenite din studiile pe oameni. Mai multe cercetări observaționale de amploare au constatat că persoanele care consumă regulat eritritol prezintă riscuri semnificativ mai mari de boli cardiovasculare, inclusiv infarct și accident vascular cerebral.

Un studiu major, care a urmărit mii de participanți, a arătat că cei cu cele mai ridicate niveluri de eritritol în sânge aveau un risc de aproximativ două ori mai mare de a suferi un eveniment cardiac major.

Totuși, cercetarea are și limitări. Experimentele au fost realizate pe celule izolate în laborator, nu pe vase de sânge complete, ceea ce înseamnă că aceste celule s-ar putea să nu se comporte exact la fel ca în organismul uman. Oamenii de știință recunosc că vor fi necesare teste mai sofisticate – folosind sisteme avansate de tip „vas de sânge pe cip”, care imită mai bine fiziologia reală – pentru a confirma aceste efecte.

Un compromis

Agențiile de reglementare, inclusiv Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară și Administrația pentru Alimente și Medicamente din SUA, au aprobat eritritolul ca fiind sigur pentru consum. Însă noile cercetări se adaugă unui număr tot mai mare de dovezi care sugerează că până și alternativele „naturale” la zahăr pot avea riscuri neașteptate pentru sănătate.

Pentru consumatori, aceste descoperiri ridică întrebări dificile legate de compromisurile implicate în înlocuirea zahărului. Îndulcitori precum eritritolul pot fi instrumente valoroase pentru gestionarea greutății și prevenirea diabetului, ajutând oamenii să reducă aportul caloric și să controleze creșterile bruște ale glicemiei.

Însă dacă un consum regulat slăbește potențial barierele de protecție ale creierului și crește riscul cardiovascular, beneficiile ar putea veni cu un cost semnificativ.