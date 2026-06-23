Valoare totală a dispozitivelor se ridică la aproximativ 150.000 de euro și au fost furate de la festivalul Primavera Sound, desfășurat în primul weekend din iunie în parcul Parc del Fòrum din Barcelona.

Arestarea a avut loc chiar în momentul în care suspectul se afla în autogara Barcelona Nord, cea mai importantă din capitala Cataloniei, pregătit să ia un autobuz spre România.El a atras atenția polițiștilor după ce a devenit agitat când i-a văzut în autogară.

Agenții se aflau acolo pentru măsurile de securitate legate de vizita papei Leon al XIV-lea.

Potrivit ElCaso.cat, bărbatul are 25 de ani, nu are antecedente penale în Spania și ar fi fost folosit de o grupare infracțională pentru a transporta bunuri furate dintr-un oraș în altul).

Polițiștii i-au percheziționat bunurile și au descoperit că bărbatul avea asupra sa 139 de telefoane mobile, majoritatea iPhone-uri.