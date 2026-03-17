El i-a terorizat pe oamenii din localitatea de coastă Torre del Mar, din municipiul Vélez-Málaga, unde era stabilit din 2021. Recent, provocase daune mai multor vehicule parcate pe domeniul public din acel loc.

„Comportamentul său obscen și agresiv a dus la mai multe postări pe rețelele de socializare ale vecinilor care denunțau aceste fapte”, au explicat polițiștii, relatează eldebate.com.

Potrivit unui comunicat al poliției din zona respectivă, agenții desfășurau încă din luna octombrie demersuri pentru arestarea acestui individ și expulzarea lui în România. Pentru aceasta, a fost necesară autorizarea judecătorească din partea fiecărei instanțe care instrumenta numeroasele cauze penale pe numele său, aflate atât în Vélez-Málaga, cât și în Málaga și Barcelona.

Bărbatul, în vârstă de 45 de ani, avea un amplu istoric infracțional, incluzând fapte precum tâlhărie, distrugere și furturi prin efracție. De asemenea, el a fost de mai multe ori reținut de polițiști.

Într-un final, după mai multe demersuri, autoritățile au reușit expulzarea acestuia în România.