Personaje diverse, desprinse din secolul al 13 lea, îi poartă pe vizitatori într-o adevărată călătorie în timp.

Călău: „Reprezint călăul, un personaj urât dar și iubit în toate cetățile , un personaj care spune multe despre statutul cetății respective”.

Ținutele sunt specifice acelor vremuri.

Oamenii, veniți din țară și străinătate, se bucură de atmosfera medievală.

Max, turist din Australia: „Este o atmosferă bună, este un oraș foarte frumos. Un oraș vechi foarte frumos”.

La eveniment și-au expus marfa doar artiști autentici.

Ileana Celea, artistă: „O revenire practic la tradițional și la lucrul manual, brodat de mână că la mine, lucrurile autentice nu îmbătrânesc niciodată”.

Iulian Sârbu, primarul din Sighișoara: „Ne-am inspirat pentru tarabe din scrierile și bineînțeles documentele pe care le am găsit împreună cu directorul muzeului de istorie. Am încercat să fie totul cât mai autentic și să reconstruim această atmosferă autentic medievală”.

Cei care vor o amintire inedită, pot trimite acasă, gratuit, o carte poștală din cetate.

Meda Iacob, Director Oficiul Județean de Poștă și Curierat Mureș: „Să revenim un pic la amintiri, să revenim un pic la scris, să promovăm amintirea și cartea poștală”.

Festivalul Medieval din Cetatea Sighișoarei se încheie mâine seară. Intrarea este gratuită.