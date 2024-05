Un ostatic israelian reţinut în Fâşia Gaza a fost declarat mort de autorităţile din Israel

Dror Or, în vârstă de 49 de ani, era reţinut în Fâşia Gaza din 7 octombrie, a precizat într-un comunicat de presă kibbutzul Be'eri, unde avea domiciliul şi ai cărui locuitori s-au numărat printre cei grav afectaţi de atacul asupra teritoriului israelian al mişcării islamiste palestiniene Hamas.

Soţia sa, Yonat, a fost ucisă în acest atac, în timp ce doi dintre cei trei copii ai lor, Noam şi Alma, în vârstă de 17 şi, respectiv, 13 ani, au fost răpiţi şi apoi eliberaţi în cadrul unui acord de armistiţiu la sfârşitul lunii noiembrie.

"S-a confirmat acum că Dror Or, care a fost răpit de Hamas la 7 octombrie, a fost ucis, iar corpul său este reţinut în Gaza", a declarat guvernul israelian pe contul său oficial de X, adăugând că Alma, Noam şi fratele lor Yahli sunt acum orfani.

Anunţul morţii lui Dror Or intervine în timp ce ţările mediatoare - Qatar, Statele Unite şi Egipt - aşteaptă răspunsul Hamas la o nouă propunere de armistiţiu, combinată cu eliberarea ostaticilor.

We are heartbroken to share that Dror Or who was kidnapped by Hamas on October 7, had been confirmed as murdered and his body is being held in Gaza.

Dror’s wife Yonat was murdered on October 7.

His children Alma (13) and Noam (17) who were held hostage by Hamas and released in… pic.twitter.com/DkA06ndBnu