VIDEO. ”Am auzit ”Cu-cu!” și am ridicat capul. Teroriștii stăteau acolo zâmbind”. Povestea de groază a unei ostatice Hamas

"Am auzit "Cu-cu!" și am ridicat capul. Teroriștii stăteau [acolo], zâmbind", a spus ea. "Toată lumea a început să fugă, eu am sărit și mi-am rupt piciorul, iar ei m-au prins".

Avertisment: Acest articol conține detalii pe care unii cititori le pot considera deranjante.

Moran încercase cu disperare să se ascundă în adăpostul rarefiat al unui câmp de cartofi, în timp ce atacatorii Hamas erau la festivalul de muzică Nova, la câțiva kilometri de granița cu Gaza.

Cu câteva ore mai devreme, în 7 octombrie 2023, atacatorii intraseră prin gardul de perimetru din Gaza, atacând comunitățile israeliene.

Moran fusese deja prinsă de două ori de grupuri de adepți ai Hamas, după cum a povestit chiar ea, dar reușise să scape insistând că este de origine arabă și nu evreică.

A treia oară, răpitorii ei au fost diferiți.

"Nu au vorbit, pur și simplu m-au luat", și-a amintit ea.

"Au început să mă arunce de la unul la altul și m-au pus în mașină. Doi teroriști în față, patru pe bancheta din spate, încă trei în [portbagaj] și doar eu deasupra tuturor."

În timp ce treceau granița cu Gaza, Moran a zărit mulțimea de cealaltă parte a gardului, înainte de a închide rapid ochii.

"A fost ca un taur care intră într-o arenă imensă", a declarat ea pentru BBC. "Toată lumea era fericită - copiii, femeile, bărbații. Erau mii de oameni".

Ea a simțit apoi cum mașina se oprește, iar portiera se deschide.

"Am simțit că cineva încearcă să mă tragă de picior... Tot la ce te poți gândi în acel moment este: te rog să se termine repede. O singură lovitură în cap și nu voi mai simți nimic. Dacă se întâmplă, măcar să fie rapid".

Dar ușa mașinii s-a închis din nou, iar vehiculul a început să plece, luând-o și pe Moran. Ea spune că a aflat mai târziu că grupul care o ținea ostatică o vânduse către Hamas.

A fost începutul a 54 de zile de captivitate pentru Moran. În acest timp, ea a fost transferată între șapte locații diferite și a învîțat rapid strategii de supraviețuire.

De fiecare dată, a spus ea, a fost important să pretindă că în locația anterioară totul a fost bine și că răpitorii ei au fost prietenii ei.

Dacă s-ar fi făcut aluzie la ceva sexual, crede ea, grupul ar fi dus la uciderea atât a răpitorului, cât și a captivei.

La un moment dat, a fost reținută împreună cu o altă femeie, care avea 18 ani și fusese răpită în timp ce era desculță și încă în pijamale. Moran, care înțelege puțină limba arabă, își amintește că i-a auzit pe răpitorii lor discutând despre cine le va lua pe femei ca soții.

Ea a spus că au găsit-o chiar și pe mama tinerei printre ceilalți ostatici și au adus-o înăuntru, cerându-i permisiunea de a se căsători cu fiica ei.

"Când te muți dintr-o casă în alta, trebuie să fii "examinat" pentru a vedea dacă nu ascunzi ceva asupra ta", a declarat Moran, cu sarcasm. "Este un "test cu adevărat necesar", așa cum îți explică ei."

"Întotdeauna încerc să le explic oamenilor că "viol" este un cuvânt foarte mare", a spus ea. "Nu este vorba doar de act. Chiar și atunci când un tip stă în fața ușii tale, iar tu stai jos și se holbează la tine timp de 10 minute la rând, de cinci-șase ori pe zi, în fiecare zi, timp de 54 de zile. Credeți-mă; asta este un viol."

Întrebată dacă a fost victima unei agresiuni sexuale în timp ce era ținută captivă, Moran spune că nu a fost, dar că a auzit de la alte femei ostatice că au fost violate în timp ce se aflau în Gaza.

Ea a descris faptul că a fost bătută de răpitorii ei și a povestit despre teroarea mentală de a fi neputincioasă într-o situație care se putea schimba într-o secundă.

Într-o zi, a spus ea, s-au așezat să joace cărți cu răpitorii lor.

"Îmi era atât de foame, încât încercam să îi fac să râdă pentru ca ei să ne aducă ceva de mâncare", și-a amintit ea.

"[Unul dintre răpitori] își bătea joc de mine. M-am enervat și am spus ceva în glumă. El fuge în cealaltă cameră, apoi se întoarce și îmi pune un pistol la cap, țipând la mine, strigând că mă va ucide, că îmi va zbura capul."

După 54 de zile de captivitate, Moran Yanai a fost eliberată în cadrul unui acord de încetare a focului în noiembrie 2023, în schimbul prizonierilor palestinieni deținuți în închisorile israeliene.

Răpitorii ei din Hamas au filmat momentul predării, în care ea și ceilalți ostatici au fost văzuți zâmbind și mulțumindu-le răpitorilor lor înainte de a se urca în autobuzul Crucii Roșii care a părăsit Gaza.

Mulți oameni au remarcat la momentul respectiv că păreau bine și chiar fericiți.

"Ne-au făcut să zâmbim și să le mulțumim", a spus Moran. "Nimeni nu a auzit șoaptele pe care i le spuneam băiatului de lângă mine: "Rezistă, încă cinci minute, nu începe să plângi acum, rămâi zâmbitor"."

A fost prima dată în peste o oră de când a început să își spună povestea, când Moran și-a pierdut calmul. Lacrimile ei au fost bruște, rapide și tăcute.

Momentul în care a trecut granița spre Egipt, spune ea, a fost momentul în care a așteptat toate acele săptămâni de captivitate ca să poată să plângă.

"Nu puteam [plânge] când ne târau în Gaza, nu puteam să o facem în case, iar acesta este primul lucru pe care mi l-am promis - că în clipa în care voi păși în țara mea, voi țipa cât de tare pot, pentru că nimeni nu-mi va mai spune să tac."

Oficialii israelieni cred că aproximativ 30 dintre cei 133 de ostatici rămași în Gaza sunt morți. Speranțele unui alt acord de încetare a focului care să asigure eliberarea lor s-au diminuat.

Poveștile despre condițiile - și agresiunile sexuale - din captivitate au apărut treptat de la unii dintre cei deja eliberați.

Moran spune că a pierdut 12% din greutatea corporală și părul în cele 54 de zile petrecute în Gaza și că avea corpul acoperit de cicatrici.

Îi este greu să își imagineze cum este pentru ostaticii care sunt încă reținuți acolo, după cinci luni.

"Dacă acest lucru nu este rezolvat, atunci nimeni nu este liber", a spus ea. "Nu mă pot întoarce la rutina zilnică; nu mă pot întoarce la nimic".

