Un ofițer ucrainean spune că soldații nord-coreeni se comportă ciudat în luptă. Unii au început să alerge înainte și înapoi

Konoval Ihor Ihorovici, comandantul grupului de rezervă al Companiei a 4-a din Regimentul 33 de asalt, a declarat că comportamentul nord-coreenilor în luptă a fost uneori confuz și i-a amintit de războaiele din trecut.

Aproximativ 11.000 de soldați nord-coreeni au fost desfășurați în regiunea Kursk din vestul Rusiei, toamna trecută, pentru a ajuta Moscova să respingă forțele inamice și să recucerească teritoriul pe care Ucraina l-a ocupat după ce a lansat o invazie uimitoare acolo în august.

Ihorovici, cu indicativul Sahara, s-a alăturat unei operațiuni la începutul lunii ianuarie pentru a cuceri Makhnovka, o așezare în Kursk. Scopul era de a asigura pozițiile-cheie și de a aștepta sosirea întăririlor.

El și-a amintit cum, la un moment dat, soldații săi au întâlnit trupe nord-coreene care alergau inexplicabil înainte și înapoi între clădiri, în timp ce erau lovite de focuri de artilerie la aproximativ 500 de metri de ucraineni. Ihorovici a spus că nu este sigur de ce alergau nord-coreenii.

El a speculat că fie nu știau ce să facă, fie că nu exista niciun comandant pe teren cu ei.

Chiar și soldații ucraineni dintr-o unitate adiacentă au fost surprinși de comportamentul lor ciudat. Războiul din Ucraina este un tip de conflict foarte diferit, în comparație cu cel pentru care s-au antrenat forțele nord-coreene și se bănuiește că acestea au primit doar un antrenament limitat din partea rușilor.

"În luptă, ei pur și simplu ar fi atacat înainte de la linia copacilor, ca într-un film din Al Doilea Război Mondial", și-a amintit Ihorovych. Asalturile din timpul celui de-al Doilea Război Mondial erau adesea cu un număr mare de victime.

El a declarat că trupele sale au ucis un număr de soldați nord-coreeni pe care i-au văzut fugind de pe pozițiile lor. Ihorovici a declarat că unitatea sa și-a încheiat operațiunea fără a suferi pierderi, adăugând că nord-coreenii sunt practic folosiți ca o "carne de tun."

Cu toate acestea, descrierea sa a stilului lor de luptă este în concordanță cu o evaluare a administrației Biden, care a declarat la sfârșitul lunii decembrie că nord-coreenii foloseau tactici de valuri umane, care nu erau foarte eficiente.

Un purtător de cuvânt al Casei Albe a declarat la acea vreme că liderii militari ruși și nord-coreeni considerau trupele ca fiind "dispensabile" și le trimiteau în "atacuri fără speranță" împotriva apărării ucrainene.

Înainte de desfășurarea lor în Rusia, militarii din Phenian nu au mai avut parte de operațiuni de luptă majore de zeci de ani.

Pentagonul și conducerea militară a Ucrainei i-au descris pe nord-coreeni ca fiind soldați bine disciplinați, competenți și capabili, calificați în luptă, dar care sunt noi în războiul modern și nepregătiți pentru provocările acestuia.

Potrivit noilor evaluări ale serviciilor de informații occidentale, Coreea de Nord suferă pierderi grele - se estimează că aproximativ 4 000 de soldați au fost uciși sau răniți în luptele din Rusia.

Ministerul britanic al Apărării a declarat luna trecută că rata ridicată a pierderilor nord-coreene într-o perioadă atât de scurtă de timp afectează negativ capacitatea acestora de a desfășura operațiuni de luptă în Kursk.

Analiștii de conflict de la think tank-ul Institute for the Study of War au avertizat la mijlocul lunii ianuarie că, dacă această tendință continuă, Phenianul ar putea pierde toate trupele pe care le-a desfășurat în doar câteva săptămâni.

Forțele nord-coreene, în special, nu au mai fost văzute pe linia frontului de câteva săptămâni, alimentând speculațiile că au fost retrase pe fondul pierderilor grele.

Rusia și Coreea de Nord și-au consolidat legăturile în materie de apărare în timpul războiului din Ucraina și au semnat un pact în timpul verii care promitea asistență militară în cazul în care o țară este atacată.

Pe lângă soldați, Coreea de Nord a trimis Moscovei proiectile de artilerie și rachete.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: