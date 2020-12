Un nou monolit misterios a apărut în California. De ce este diferit față de cel din Utah

Ziarul local din micul oraş Atascadero a scris că o coloană argintie a fost găsită pe muntele Pine, unde zeci de excursionişti au ajuns pentru a o vedea.

„Obeliscul cu trei feţe pare a fi realizat din oţel inoxidabil, are 3 metri înălţime şi o lăţime de 45 de centimetri. Obiectul este sudat pe fiecare parte, cu nituri care leagă panourile laterale pentru a forma un cadru de oţel”, a scris ziarul, citat de News.ro.

